Marc Gasol jugará con los Lakers de Los Ángeles

El acuerdo de instantes antes de JaVale McGee con Cleveland Cavaliers había sido la pistola humeante. Nada más conocerse su traspaso, todos los ojos se han vuelto hacia el pívot español de los Toronto Raptors, pues de repente había un hueco en la pintura de Lakerland y una taquilla esperando con nombre y apellidos. Y Charania, Wojnarowski y Lowe han soltado al unísono la bomba programada.

Marc Gasol, campeón de la NBA hace dos años, jugará en la franquicia en la que su hermano Pau tocó el cielo y se engarzó dos anillos. Y llega en un momento ideal. Con los Lakers como vigentes defensores del título y para jugar al lado, nada menos, de Anthony Davis y LeBron James.

El acuerdo será por dos temporadas, según las fuentes, y si bien a sus 35 años ya no es el jugador que se alzara con el DPOY 2013 como estrella de Memphis y viene de un año flojo en los Raptors donde no se le ha visto en un estado de forma óptimo, con la adecuada preparación y el incentivo que supone defender los colores de su hermano, de una franquicia histórica y hacerlo, a su vez, junto a dos bestias y futuros Hall of Famers como LeBron y La Ceja, debería regalarnos una versión notable del pívot español, quien en todo caso se verá bastante liberado a la hora de abarcar demasiada cancha por estar tan rodeado de caracteres sobradamente atléticos.

Más IQ al asador

El poder creativo se recupera hasta cierto punto con el fichaje de Marc (preguntad a Lowry), pues si bien nada tiene que ver con Rondo, la presencia del center en pista anticipa un nuevo arma en el poste alto para repartir juego en apoyo de LeBron, y un nuevo socio en el juego de espaldas tanto para pasar el balón desde el corte como para ejecutar con su buena muñeca en pick and pop.

Rob Pelinka parece cerrar así, con este movimiento, lo que ha sido un mercado ajetreado e intenso, tanto en entradas como en salidas, intentando renovar, sin alterar la esencia, de un equipo campeón. Repasemos:

Salidas : Rajon Rondo, Avery Bradley, Dwight Howard, JaVale MCGee, Danny Green.

: Rajon Rondo, Avery Bradley, Dwight Howard, JaVale MCGee, Danny Green. Llegadas: Dennis Schröder, Wesley Matthews, Montrezl Harrell, Marc Gasol (+ renovación de KCP).

Será Frank Vogel, ahora, el encargado de regular los minutos de Marc para hacerle llegar en el mejor estado de forma posible a la recta final de la temporada, donde los Lakers volverán a enfrentarse a equipos que, como Clippers, Bucks, Nuggets, Jazz, Portland, Celtics o Nets, aspirarán, al igual que ellos, también a todo.