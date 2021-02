(VIDEO) Marc Gasol: “Hemos suplido la baja de Anthony Davis de forma colectiva”

EL NUEVO DIARIO, LOS ÁNGELES, EE.UU.- Marc Gasol dijo este miércoles a Efe, tras la victoria de Los Angeles Lakers sobre los Minesota Timberwolves (104-112), que los angelinos supieron hacer frente a la importante ausencia de Anthony Davis con un esfuerzo de equipo basado principalmente en la defensa.

“Creo que hemos suplido la baja de Anthony de forma colectiva”, explicó Gasol tras el encuentro.

“Al final, todo el mundo tiene ganas de jugar, de jugar más, de aportar más el equipo. Y es importante que lo hagamos desde atrás, desde la defensa, desde la comunicación y el sacrificio. Eso da mucha confianza al grupo y a los entrenadores”, argumentó.

LeBron puts up 30 PTS, 13 REB, 7 AST and the @Lakers move to 22-7 on the season! #LakeShow pic.twitter.com/j19hwXUd0f

— NBA (@NBA) February 17, 2021