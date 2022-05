Marc Anthony reaparece pidiendo disculpas; explica lo sucedido

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Marc Anthony tuvo que cancelar el concierto del pasado miércoles 4 de mayo en Panamá, debido a un accidente que sufrió en las escaleras a poco tiempo antes de subirse al escenario. Tras varias horas de incertidumbre por su estado de salud, el boricua reapareció en las redes sociales contando lo que pasó y pidiéndole disculpas a sus fanáticos.

En un video que subió en Instagram este viernes, donde se ve acostado en su cama, el intérprete de “Vivir mi vida” dijo que aún se encuentra en recuperación pero está “bien”.

“Hola mi gente. Les habla Marc Anthony. Es para decirles que estoy en el proceso de recuperación por la espalda. Suele pasar. Estoy bien y me están cuidando. Son cosas que pasan. Me siento… no puedo decir mejor, pero estamos en ésa”, comenzó diciendo el cantante.

Le agradeció a sus fans por preocuparse y prometió regresar pronto a Panamá para cumplir con el show que estaba pautado.

“Para los que se preocuparon por mí, muchas gracias, que Dios los bendiga por desearme lo mejor. Voy a hacer todo lo posible para mejorarme. Regresaré muy pronto para cumplir mi palabra. Lamentablemente, como les dije, es una cosa fuerte para mí, porque no soy de cancelar, no tengo historia ni reputación de eso”, expresó.

"Quiero mi plata", corean fanáticos de Marc Anthony en el Rommel Fernández, luego que el artista cancelara el concierto tras sufrir un accidente minutos antes de su show. Solamente Jerry Rivera pudo realizar su presentación. @radiopanama pic.twitter.com/P96OwWrzQD — Edna Jaramillo G. (@EdnaJaramillotv) May 5, 2022

Asimismo, dijo que este video va dirigido a sus fans que les interesa saber sobre su salid. “Esto es simplemente para todas esas personas a las que les interesa saber. Estoy mejorando. No puedo decir que me sienta mejor sino que es lo que es. Soy ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor”, comentó.

Se recuerda que tras el anuncio de los organizadores alrededor de las 11:45 p.m., los fanáticos que se quedaron con ganas de verlo cantar en vivo empezaron a abuchear y gritar que les devolvieran su dinero. “Quiero mi plata”, decían los asistentes.

