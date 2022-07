MAR: La joven mexicana que cautivó con su voz y belleza al público dominicano

Comparte esta noticia

La hija de Marco Antonio Solís fue la telonera en el concierto de Reik y Luis Fonsi el pasado sábado

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El pasado sábado la emergente cantante mexicana Mar subió al escenario del Palacio de los Deportes como telonera del concierto de Reik y Luis Fonsi, para cautivar al público dominicano con su debut como cantante, bajo la producción de César Suárez Jr. a quien agradeció la oportunidad.

Aplaudida por los presentes, la hija más pequeña del cantautor mexicano Marco Antonio Solís, interpretó el tema “Obsesión” de la agrupación bachatera Aventura, además de “Darte un beso” tema de Prince Royce, coreadas por el público que se dio cita para disfrutar de una noche mágica.

“Quiero agradecer a todos los dominicanos por este hermoso recibimiento”, manifestó Mar finalizando su presentación cantando su nuevo sencillo “Quédate”, con el cual cautivó con su bella presencia y hermosa voz.

En una entrevista previa realizada por este medio, se pudo conoce un poco más sobre esta joven cantante que está buscando posicionarse en el gusto popular con una voz y estilos únicos, además de una belleza que irradia.

Mar, cuyo nombre de pila es Marla Solís inició su preparación musical desde muy pequeña tomando clases de piano y vocalización para desarrollar las aptitudes heredadas de su familia, pues, como ya dijimos, Mar es hija del cantautor mexicano Marco Antonio Solís y la empresaria cubana Cristian Solís.

Sobre “Quédate”

Su nuevo sencillo, “Quédate”, de su autoría llega con una mezcla urban pop acompañado de un videoclip.

“Mi primera canción “Quédate” nació de un sentimiento tan lindo que todos hemos experimentado en algún punto de nuestras vidas, donde sentimos un magnetismo irresistible. Lo grabamos en Miami una noche muy hermosa donde todo fluyó de una manera natural”, manifestó en medio de la entrevista.

Agregó que, “En esta ocasión la canción es pop urbano, definitivamente es una canción para el verano, para la playa hecha para disfrutarla a lo máximo. Eso no significa que me voy a encajar en un genero durante mi carrera, pero ha sido una experiencia super divertida”.

Su estilo no lo ha formado sola, además de tener a su padre como influenciador, Mar tiene a otros que forman parte de su repertorio, buscando su calidad musical.

“Mis grandes influencias musicales, a parte de mi papá (Marco Antonio Solís), son Lana del Rey, Beyonce, Aurora. Observo a muchas artistas y veo la calidad que tienen”, sostuvo.

Relación con su padre

La unión con su padre es bien notable, incluso como ella lo define demuestra el amor y cariño que le tiene, mostrándole siempre una estima superior y agradeciendo el apoyo que le ha dado.

“Mi papá tiene una magia con la letra y la manera en que puede crear un espacio de sanación para los que escuchan su música y trato de recordarme de esos aspectos”, dijo.

Mar también añadió, “Mi papá siempre me hablado sobre la importancia de la disciplina porque, aunque tengas mucho talento sino la tienes no tienes nada, es tan importante ser muy apasionado en lo que sea que quieras lograr. Ser consistente es lo que te separa de los demás”.

En lo de buscar su estilo, Mar está más que clara de lo que persigue, y eso está en la fusión de géneros y ritmos que la hagan sentir más cerca de la gente.

“Me gustaría diferenciarme en el estilo musical que tengo, haciendo nuevas fusiones y creando cosas nuevas”, señaló.

Su padre Marco Antonio Solís, ha sido también su mentor y su modelo a seguir, “Algo que me gustaría imitar de mi papá es su estilo, su sensibilidad, su transparencia, su vulnerabilidad, que a veces en este mundo es lo más difícil de ser”.

En cuanto a cómo define a los que le rodean, Mar valora a las personas autenticas y honestas, que no buscan estar en boga para ser aceptados por los demás.

“Valoro mucho las personas que son abiertas con lo que sienten, son honestos y auténticos y no se dejan llevar por los que hacen las tendencias”, aseveró.

Relación con RD

Mar siempre ha viajado, y desde pequeña pudo visitar la República Dominicana teniendo la oportunidad de hacer celebraciones y pasarla en familia.

“Desde chiquita he estado visitando la República Dominicana para festejar mis cumpleaños y el de mis hermanas, el día del amor y la amistad. Creo que la cultura de aquí es lo más cerca que me he sentido a la mía, aparte de Cuba”, manifestó.

Añadió que, “Lo que más me ha gustado ha sido la calidez humana de cada persona con quien he podido coexistir de aquí, en sentido de amor, la música, la playa, no hay nada que no me haya gustado”

Colaboraciones

En lo que concierne a las colaboraciones, Mar se une al amplio número de artistas jóvenes que sueñan con poder cantar al lado de dos grandes dominicanos, Juan Luis Guerra y Romeo Santos.

“Me encantaría colaborar con Juan Luis Guerra o Romeo Santos, que son dos artistas muy talentosos y sé que son dos ser humanos muy especiales con una música que nos llega al alma y al espíritu”, expuso.

Su nombre

“Mar es una abreviación de mi nombre que es Marla”, así empezó explicando sobre la definición de su nombre.

“Mi nombre significa estrella del mar, además, todas mis amigas siempre me han llamado así. Para mi este nombre significa la infinidad de posibilidades que tenemos en este plano, la grandeza que tenemos por dentro, nuestro poder de influir y sanarnos”, agregó.

Mar señaló que, “Este nombre siempre será mi recordatorio de estas verdades y nuestra habilidad de reconstruirnos cuando queremos, de transformarnos y de rejuvenecernos. Nosotros estamos en un estado constante de transformación, de cambios y el mar siempre me recuerda esta verdad”.

