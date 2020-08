MAP dice eliminará “botellas” de instituciones públicas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El titular del Ministerio de Administración Pública (MAP), Darío Castillo Lugo, informó este miércoles de que esa cartera está en un proceso de identificación de las personas que cobran sin trabajar en las instituciones gubernamentales y las que se han idemnizado indebidamente para que tengan que devolver ese dinero al Estado.

El funcionario formuló sus consideraciones al participar en una entrevista en el programa de radio “Cuentas Claras”, que dirige el periodista José Monegro, en el que calificó como una tragedia y una barbaridad de la Administración Pública Dominicana el que una gran cantidad de personas reciban en sus casas miles de dólares, euros y pesos, mientras otras no tienen con qué comer.

“Es un problema que hay que corregirlo, que hay que eliminar. Lo que pasa es que el clientelismo ha azotado nuestra burocracia, nuestra administración pública. Ahora cada Ministro, cada Director General tiene que identificar todo el que cobra sin trabajar y esas personas hay que ir poco a poco eliminándolas porque no podemos tener gente que no aporte, que no agregue valor al funcionamiento de la administración pública”, expresó.

Aseguró que muchas de esas personas que han cobrado sin trabajar han sido beneficiadas, además, con vacaciones, regalías y que se están indemnizando sin que les corresponda, lo cual será revisado por la actual administración.

“Vamos a revisar, oportunamente, en cuáles instituciones los funcionarios o servidores se indemnizaron indebidamente para que tengan que devolver ese dinero, porque eso no puede ser”.

Dijo que ha recibido informaciones de que por lo menos en tres ministerios el 40 % de los empleados fijos que cobra no trabaja en esas instituciones, además de las nominillas que aún permanecen en muchos organismos públicos, lo cual consideró como una necesidad su eliminación.

“Por ejemplo, antes eran nominillas, se tenían aparte de la nómina normal de los servidores fijos que trabajan regularmente, sin embargo, como una forma de disfrazarlo lo han integrado en la nómina de los fijos”, precisó.

Asimismo, el ministro de Administración Pública afirmó que está a la espera de la solicitud, por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, de la revisión de la resolución del MAP que autorizó el ingreso a la Carrera Diplomática de 57 funcionarios diplomáticos y consulares, dos días antes de que asumieran las actuales autoridades.

Darío Castillo Lugo aseguró que tras la revisión de la decisión en las áreas sustantivas y las áreas técnicas, lo que esté bien sería validado y lo que no esté sería corregido.

Consideró que las atribuciones de los funcionarios electos y designados llegan hasta el cambio de mando, pero que se estila que las autoridades salientes dejen esos temas sensibles a las próximas autoridades.

El funcionario también se refirió a la reorganización del Estado, a la eliminación de las duplicidades, a la reestructuración del sector eléctrico, al reordenamiento del Estado, al tema de los salarios en el sector público, entre otros.