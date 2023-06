Manuscritos de Freddy Mercury revelan cómo compuso “Bohemian Rhapsody”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-Los manuscritos de Freddy Mercury nunca antes visto de la letra de “Bohemian Rhapsody” revelan que el cantante consideró en un primer momento darle otro título a la mítica canción.

Tras el descubrimiento de un folio de 15 páginas escrito a mano por el cantante con letras, líneas, vocales y armonías, se aprecia en la parte superior de una página introductoria, Mercury parece haber tachado la palabra “mongol” antes de sustituirla por el ahora célebre “bohemian”.

El tema iba a incluir palabras como “matador” o “belladona” que, nuevamente, fueron quitadas de la versión final y sustituidas por “fandango”, “galileo” y “scaramouche”.

El borrador que se mantuvo oculto por unos 50 años , también incluye ideas que fueron abandonados o elaboradas, además de líneas alternativas como: «Es hora de despedirse ahora, es esta la realidad» («Time for good-byes now, is this reality»).

La casa de subastas Sotheby’s comunicó tener en su poder estos manuscritos, que se expondrán en Nueva York, Los Ángeles y Hong Kong en el marco de la gira “Freddie Mercury: A World of his Own”, para luego ser subastados en Londres entre el 4 de agosto y el 11 de septiembre.

La firma estimó que su valor ronda entre 1 millón y 1,5 millones de dólares, mientras que el catálogo completo con 1500 objetos pertenecientes al músico como la corona que utilizó en el concierto de Wembley, las zapatillas Adidas altas, unas gafas de aviador, un brazalete con forma de serpiente y un mini peine con el que se acomodaba el bigote llega a los 7,2 millones de dólares.

Toda la colección de Mercury fue conservada desde la muerte del artista en 1991 por su gran amiga Mary Austin, de quien Mercury decía que fue su única amiga.

“Para mí, era un matrimonio”, llegó a decir el cantante.

Por: Mariajosé López

