Manuel Turizo le da un toque urbano al tema ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El cantante y compositor colombiano Manuel Turizo lanzó su versión del tema ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas’, aportando su estilo urbano a este clásico navideño, anunció este viernes Amazon Music.

El tema, escrito por Meredith Wilson, “ha sido interpretado por grandes voces como Michael Bublé, Perry Cuomo y Big Crosby, entre otros”, señaló la plataforma en un comunicado.

“La Navidad siempre es un tiempo muy feliz y yo quería ser parte interpretando una canción muy icónica de esta época para Amazon Music Original. Gracias a Amazon Music por contar conmigo”, comentó Turizo.

El cantante, quien es reconocido en América Latina, Estados Unidos y España principalmente, canta en inglés y aporta su estilo urbano y mezcla de ritmos latinoamericanos para darle un nuevo sonido al éxito navideño, que forma parte de la lista de canciones Amazon Music Originals de este año.

La lista incluye temas originales y nuevas versiones de clásicos navideños.

Turizo se une así a las voces latinas de Jesse & Joy, dúo mexicano que interpreta el clásico navideño ‘Jingle Bell Rock’ y que forma parte del lanzamiento de la nueva temporada de la serie ‘De Viaje con los Derbez’; y a La Banda MS de Sergio Lizárraga, la cual interpreta la canción ‘Navidad, Navidad’ al puro estilo sinaloense.

El tema de ‘It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” (Comienza a Verse Mucho como Navidad) ya está disponible a partir de este viernes para los clientes de Amazon Music en todo el mundo.