Manuel Turizo: Estoy bien emocionado de sacar “La Bachata”; no descarta colaboración con Juan Luis Guerra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La bachata es un género que cada día trasciende fronteras, eso se ha percibido por la cantidad de exponentes que en la nueva era han surgido, llevando con orgullo este ritmo latino que fusiona varios instrumentos que generan un amargue, pero a la vez un disfrute total.

Desde Raulin Rodríguez, Monchy y Alexandra, Aventura, Prince Royce, entre otros han surgido para mantener vivo esta música tan característica dominicana y ese es el pensar del joven cantautor colombiano, Manuel Turizo, el cual manifestó ser un seguidor de la bachata desde niño, identificándose con cada sonido y melodía, siéndole fácil el poder crear su nuevo tema.

Esta afición lo hizo afianzarse desde que a corta edad escuchaba a Juan Luis Guerra, uno de los artistas dominicanos y pilares de la bachata que sus padres conocían, hasta poder de manera propia, disfrutar de la música de exponentes que fungieron mientras iba creciendo.

“De pronto te encuentras escuchando a pilares de esta música como Juan Luis Guerra, porque mis papás siempre lo escuchaban. Desde que tengo memoria he escuchado a Aventura, después Romeo Santos, también a Prince Royce desde el principio de su carrera, pero con una influencia totalmente dominicana”, dijo en una entrevista para El Nuevo Diario.

“La Bachata”, es el nuevo sencillo que Turizo se encuentra promocionando en República Dominicana, “Estoy bien emocionado de sacar esta bachata, lo hago con mucho respeto a la comunidad bachatera porque de pronto se que es una propuesta muy distinta a como suele sonar la bachata normalmente, pero lo hago con mucho respeto”.

Y es que al no tener etiquetas musicales, tiene la libertad de poder montarse en otros ritmos, para poder mantenerse en contacto con su público y de disfrutar los ritmos que regala los países latinos.

“Todo eso te ayuda a fomentar tus ideas musicales, y a mi me gusta en lo general, intentar probar todo lo que se me nutrió, que me gusta escuchar lo que me gusta e intentar nutrirlo en diferentes canciones”, aseveró Turizo.

Este nuevo sencillo será parte de su nueva producción a la cual tituló como “2000”, ya que fue el año en que nació el artista e intentando buscar y fusionar todos esos ritmos donde se sentía identificado, para rescatar esas vivencias de su infancia y adolescencia.

En el video de “La Bachata”, el público podrá ver imágenes inéditas de la niñez de Manuel Turizo, combinando la vibra de los años 90, incluyendo varios instrumentos que fueron característicos de la época.

“Esta es mi primera vez haciendo bachata, pero no será la última, tengo más composiciones hechas que están a la espera de ser sacadas”, dijo.

Resaltó exponentes dominicanos

Para Manuel Turizo, ha sido muy importante conocer a los artistas que hacen la bachata en RD y por esa razón, no descarta hacer un dueto con alguno de los mencionados, “La música es para jugar con ella y una inspiración de los referentes de la bachata, ha dejado mucho en mi”, añadió.

Agregó que si está presto para hacer colaboraciones, dejando claro de “quién no quisiera hacer un dueto con cualquiera de los tres, aunque con Prince Royce tuve la oportunidad de hacer la canción “Cúrame”, pero con cualquiera de los tres me gustaría hacer bachata”.

Enfatizándose en el gran cantautor dominicano, Juan Luis Guerra, quiere tener la dicha de poder grabar una colaboración con él, recordando los grandes éxitos con los que este ha dado la vuelta al mundo.

“Como te dije, mis padres escuchaban a Juan Luis Guerra y sus producciones han sido únicas, así como el de “Las Avispas”, el de “Bachata Rosa” y otros éxitos. Él es un pilar, dejará un legado único en la música dominicana”, manifestó con orgullo Turizo a El Nuevo Diario.

Manifestó que busca trabajar como Juan Luis Guerra, que sus canciones sean duraderas y puedan trascender en el tiempo, para poder dejar un legado palpable en la música y ser reconocidos por derribar las barreras musicales y montarse en todos los ritmos, sin miedo a nada.

