Manuel Troncoso, exempleado de Comedores Económicos exige pagos para desvinculados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Manuel Troncoso, exempleado de Comedores Económicos aseguró este lunes que existen 1300 desvinculados de esa institución que aún no reciben sus prestaciones laborales. Sostuvo que el miércoles pasado asistió a la entidad con un grupo de compañeros para darle seguimiento al proceso de pago y resultaron agredidos por el general retirado Terrero.

Troncoso afirmó que Edward Gómez y el general retirado José Manuel Nova, empleados de los Comedores Económicos le despojaron de dos celulares de su propiedad por instrucciones del director Edgar Augusto Féliz y del general Terrero. Indicó que los desvinculados tienen 10 meses que no reciben sus pagos en violación a la ley 41-08 de Función Pública y el Reglamento Núm. 523-09, de Relaciones Laborales.

“Por lo tanto tienen alrededor de 10 meses cancelados violando la ley 41-08, violando la Constitución de la República y violando los acuerdos de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo de la OIT y todos nosotros le hemos reclamado y por eso él se siente incómodo”, sostuvo Troncoso en visita a El Nuevo Diario.

Aseguró que cuando asistió el miércoles pasado a la institución fue agredido por el mayor Reyes.

“Cuando nosotros le reclamamos también que por que estaban agrediendo, entonces a mí me agarró el mayor Reyes y me estaba prácticamente rompiendo los dedos con ese anillo que yo tuve que decirle que me agarrara por aquí para que no me siguiera maltratando”, afirmó.

