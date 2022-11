Manuel Núñez plantea RD emprenda política de recuperación de su territorio ante “dictadura” haitiana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El historiador y escritor Manuel Núñez sostuvo que República Dominicana está viviendo un problema de desnacionalización porque los haitianos, bajo el alegato y pretexto de que son débiles, le están aplicando su “dictadura”, y se hace menester que el país emprenda una política de recuperación de su territorio.

“Se ha producido una desnaturalización de los registros civiles y del territorio porque la cantidad de tierra que están ocupadas por estas poblaciones es incuantificable, tierra del Estado, de particulares, se han establecido allí, han establecido barrios enteros en el territorio nacional y todo eso sin haber comprado nada”, expresó.

Asimismo, consideró que se ha producido una desnacionalización de la cultura y todas las producciones en el área de la artesanía turística, pinturas y esculturas, serían de nacionales haitianos.

Núñez fue entrevistado por las comunicadoras Dolphy Peláez y Uzzilis Encarnación, en el programa “En el Foco”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

“En los hoteles del Este, ustedes van ahí y nuestros artesanos están ninguneados, ausentes, o sea, no tienen la posibilidad de poder tener una expresión y la gente que viene al país, los turistas, se van con la imagen de que esas pinturas pertenecen a la cultura dominicana”, expuso.

Manifestó que Haití se ha confirmado como un territorio inviable y se ha mudado a la República Dominicana, en donde habría más de 600 bateyes haitianos, por lo que los dominicanos están padeciendo la crisis haitiana en las “fronteras interiores”.

“La frontera del empleo se ha producido una desnacionalización, en la agricultura, en la construcción, en los servicios, igualmente en el sistema sanitario. Una cantidad de hospitales, de maternidades, de hogares infantiles están ocupados masivamente por esta población al punto de que la propia población nacional se ve privada del servicio”, expresó.

Núñez llegó a decir que los dominicanos están expuestos a un riesgo grande porque el Estado haitiano “ha muerto”, debido a que en él ha desaparecido todo polo de autoridad que no sea el de las bandas criminales.

“El poder se ha desmigado, no hay quien aplique la ley, no hay quien haga valer el orden policial porque la policía es menor a las bandas y allí proliferan los secuestros, los asaltos, los peajes, las violaciones de las mujeres, entonces no hay seguridad para nadie”, acotó.

