Manuel Medrano se presenta este sábado por primera vez en Santo Domingo

EL NUEVO DIARIO.- Manuel Medrano, quien cantará esta noche en Hard Rock Café Blue Mall y por primera vez en la capital dominicana, califica este nuevo espectáculo como “único y especial”, porque será una versión completamente diferente a los ofrecidos anteriormente en su carrera, donde el público podrá apreciar su evolución en escena.

El cantautor, uno de los artistas pop de Colombia con mayor proyección internacional, debido al éxito de su primer sencillo “Afuera del planeta”, que cuenta con más de 100 millones de reproducciones y le ha llevado a escenarios de Latinoamérica, Centroamérica, Estados Unidos y Europa, manifestó que hace mucho tiempo deseaba presentarse en suelo dominicano.

“Me emociona mucho poder traer este show a República Dominicana. Durante estos tres años de carrera hemos realizado una clase de shows que han ido evolucionando y la parte más alta de esa evolución, es la que estaremos presentando este sábado”, manifestó el cantautor, que ofreció ayer el primero de los dos conciertos consecutivos programados en el país, en el Parque Central de Santiago.

Éxitos como: “Bajo el agua”, “Si pudiera”, “Quédate”, “Si tú no vuelves” y “Una y otra vez”, no estarán ausente en el show, producido por We Entertainment , Logic Group RD y Prives Events, donde además el joven cantautor Pamel Mancebo, uno de los valores jóvenes del panorama local, estará de contraparte.

Brinda su postura sobre el género urbano

Aleks Syntek ha dejado claro en reiteradas ocasiones su desagrado con el género urbano; ha dicho, entre otras cosas, que es una música proveniente de los simios.

Al respecto, Medrano califica el reggaetón como una música para todos, que se ha mantenido en el gusto de la gente por la unión y el fuerte trabajo de sus exponentes.

“Fue uno de los géneros más criticados, pero hoy en día, es uno de los más populares y que se ubican en los primeros puestos en todas las categorías. Siento que ellos se ganaron eso de una manera muy honrada, siendo inteligentes y ya son un ejemplo para muchos géneros, posiblemente el mío”, explicó al mencionar que “no se enamora al público criticando a otros géneros a otros artistas, sino reinventándote y entregándoles cosas diferentes”.

¿Por qué no sigue a nadie en Instagram?

Pese a sobrepasar el millón de seguidores en Instagram, Manuel Medrano forma parte del reducido grupo de celebridades, que no siguen a nadie en esta red social. El cantautor asegura que no lo hace por falta humildad, sino que decidió no perder más horas de su valioso tiempo navegando en esta red.

“Es más valioso el tiempo que yo le podía dedicar a una persona que darle un like. Que era más valiosa mi vida real y el de las personas que yo conocía personalmente que en la vida digital, entonces decidí adueñarme de mi tiempo y dejar de dedicárselo a Instagram. A mí no me parece un acto de humildad seguir personas en Instagram, un acto de humildad es compartir tiempo real con otras personas”, dice el artista asiduo a colaborar en causas sociales en su país y que hace unos años adoptó a un niño ciego.

