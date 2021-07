Manuel Jiménez asegura no le preocupa la reelección; afirma en 45 días se resuelve problema de la basura

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El alcalde por el municipio Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, aseguró que en este momento está concentrado en resolver los problemas de su demarcación y no en una posible reelección para los comicios del año 2024, al tiempo de afirmar que en 45 días se le buscará una solución al problema de la basura en esa demarcación con la llegada al país de una flotilla de camiones comprados en Japón.

En ese sentido, el ejecutivo municipal sostuvo que el funcionario que hace una buena labor la comunidad lo escoge de manera automática, razón por la que entiende, no tiene que preocuparse.

“Los alcaldes duran según la comunidad valore su gestión. Un alcalde no puede aspirar a nada que no sea hacer un buen trabajo. El que hace un buen trabajo la comunidad lo va a pedir, no tiene nadie que preocuparse por eso, yo no me preocupo por la reelección, yo me preocupo por hacer mi trabajo y darle al pueblo lo que le ofrecimos, una ciudad bien limpia, organizada, fraternal, segura, como debe ser y como lo vamos a ser”, expresó Jiménez ante una pregunta en el programa La Radiorealidad sobre si se siente con la capacidad de aspirar a un nuevo período.

En la entrevista realizada por el equipo que encabeza Iván Ruiz por la emisora Neón 83.3 FM, Jiménez reconoció la crisis que afronta su jurisdicción en términos de basura, la cual según afirmó, ya tiene su fecha de caducidad.

Y es que, según el alcalde, en poco más de 40 días arribará al país una flotilla de camiones comprados en Asia por el propio cabildo.

“Pero no es un anuncio, ya fueron comprados, adquiridos en Japón y vienen llegando al país en 45 días por la distancia que hay que recoger para que esa solución llegue, pero esa solución llegará”, manifestó Jiménez antes de agregar que esta será la solución definitiva al problema.

Jiménez informó que para contrarrestar el gran cúmulo de basura que actualmente presenta su municipio, esta misma semana realizarán un operativo, el cual se desarrollado con la colaboración de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Programas Especiales de la Presidencia (Propeep), la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu).

“Vamos a limpiar la ciudad rigurosamente, no el operativo que tradicionalmente se hace que se limpia y se vuelve a dañar, sino para darle de ahí en adelante sostenibilidad y mejoría en el tiempo”, indicó.

No cree compañero esté detrás de crisis

Tras ser consultado sobre si algún compañero de su partido pudiera estar conspirando en su contra con el tema del gran cúmulo de basura que afecta el municipio, el alcalde negó esa posibilidad.

A su llegada situación era peor

Pese a la gran cantidad de desechos que se observan en las calles de las tres circunscripciones, Jiménez sostiene que cuando asumió el poder el 24 de abril del pasado año la situación en ese sentido era mucho peor.

“Cuando yo llegué la Alcaldía estaba, no como ahora no, tapada de basura. Me recuerdo que hicimos un operativo que duró tres meses, pero un operativo no resuelve el problema, es un paliativo”, expresó.

Sostuvo que las soluciones “que estamos produciendo incluye la compra por parte del propio ayuntamiento de una flotilla de camiones recolectores de basura nuevos”.

En ese orden, dijo que están organizado una solución que consiste en que el ayuntamiento tenga la logística necesaria para dar un servicio “que no se le ha dado nunca a Santo Domingo Este”.

Relacionado