Manuel Estrella, el empresario que se enamoró del fútbol en cinco años

Actualmente es dueño del Cibao FC y presidente de la LDF

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Manuel Estrella es un gran empresario en el país con un sin número de empresas; desde canales, emisoras, periódicos, cementera, pintura, sin embargo, hace cinco años llegó un nuevo amor a su vida, el fútbol.

Estrella es el dueño de Cibao FC, la tercera marca más grande de deportes en Santiago, junto a las Águilas Cibaeñas y los Metros de Santiago.

Estrella es el nuevo presidente de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF), otro reto para el nativo de Santiago.

¿Cuál es el afán Manuel Estrella con el fútbol?

“El deporte en general es un gran medio de ayuda social. Es un compromiso social, un vehículo para hacer labor social”, dijo Estrella al ser cuestionado sobre el por qué le dedica tanto tiempo al fútbol.

“El deporte te forma, te disciplina, da coraje, te da espíritu de competencia, te saca de la criminalidad”, agrega Estrella, quien llegó al fútbol sin haber dado una patada.

“Es una pasión, si uno se mete en fútbol no se sale, es como un virus del cual uno no se puede curar”, subraya.

¿Cómo usted llega al fútbol?

“Hace cinco años inició mi travesía antes de iniciar la LDF. Me ofrecieron una franquicia para Santiago, entendí que es un aporte a mi ciudad, dije que sí y me envolví más de la cuenta”, narró a El Nuevo Diario.

“Nunca le he dado una patada a la pelota ni le quiero dar, no sabía lo que era un gol”, añadió Estrella, quien no se pierde un juego de sus pupilos de Cibao FC, tanto así que se ve de lado a lado en el estadio, no se sienta.

“Entré porque entendía que una ciudad como Santiago debía tener una franquicia de fútbol. Alguien de la FIFA (no recuerda su nombre) fue a un programa de CDN, Frank Camilo me hizo un comentario, luego se me acercó Felix Ledesma, exdirectror de la LDF para ese entonces, con eso me anime, hice una carta de solicitud y me aceptaron la franquicia”, comentó Estrella.

¿Es un gasto para usted el Cibao FC?

“Claro que es un gasto”, soltó Estrella. “Esperamos que sea una inversión, mientras tanto es un gasto”, acotó.

La LDF, desde el punto de vista de Estrella es por el momento autosostenible.

“Es autosostenible, esperamos que se mantenga así”, arrojó Estrella, quien hace poco fue nombrado como presidente la LDF y ya presentó al público las nuevas oficinas en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, a un monto de 30 millones de pesos.

Empero, recalca que “Cibao si necesita subvencionarlo. El déficit lo cubro yo, aun cuando tengo mucho apoyo”.

Y explica que: “El Cibao FC tiene presupuesto alto, porque paga el año entero. Los empleados de Cibao FC tienen los mismo derechos que los de mis otras empresas…tienen las mismas prestaciones”.

Añade “no tengo servicio, los empleados de Cibao FC tienen un contrato laboral. Tenemos nueve equipos en divisiones inferiores, aparte del equipo mayor y nuestro estadio –Cibao FC-“, declara, al tiempo que atribuye el presupuesto alto del onceno también al mantenimiento de la edificación.

“Por eso es el déficit, pero esperamos se revertirá eso”, explica. “Me satisface que nuestro estadio siempre está lleno cuando hay juego”.

En noviembre del 2019, Cibao FC levantó el trofeo de campeón del Torneo Clausura de la Liga de Dominicana de Fútbol (LDF 2019), con una goleada 3-0, sobre el Atlético San Cristóbal, en el choque final jugado en los terrenos de la PUCMM.

WILLIAM AISH / EDITOR DEPORTIVO EL NUEVO DIARIO

WILLIAMAISH@GMAIL.COM

