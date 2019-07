Manuel Cruz dice Sonia Mateo “le haría gran favor al país si se calla, aunque sea por seis meses”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El politólogo y profesor universitario, Manuel Cruz, dijo hoy que la senadora de Dajabón, Sonia Mateo, le haría un gran favor al país si guardara silencio, al menos por seis meses.

“Usted le haría un gran favor al país si se calla aunque sea por seis meses, si usted se pone un bozal usted le haría un favor al país, yo no concibo la idea de que usted sea senadora, una persona con tantas limitaciones, no sé como el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), la hizo senadora”, expresó el profesor universitario en El Nuevo Diario A.M. que se trasmite de lunes a viernes por la plataforma de El Nuevo Diario TV.

Cruz insistió en que cada vez que la senadora Mateo abre la boca se destapa con pronunciamientos mucho más desafortunados, que embarran al PLD e indicó que al parecer nadie se ha detenido a decirle a la congresista que tiene el país cansando.

El comentarista político expuso que “usted es una figura desagradable, si a usted nadie le había dicho eso, se lo está diciendo un compañero suyo, lo lamento porque usted es una dama, y la verdad que lamento mucho referirme así a una dama, pero usted tiene cansado a este país y a los peledeístas”.

El profesor universitario sostuvo que políticamente la legisladora representante de Dajabón es una “loca vieja”, que anda llena de resentimientos y que nunca ha podido presentar un proyecto en beneficio del país, en lo que lleva como representante de su provincia en el Poder Legislativo.

VER COMENTARIO A PARTIR DEL MINUTO 25:50

