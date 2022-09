Manu Ginóbili, Tim Hardaway y George Karl, miembros consagrados del Salón de la Fama

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, TEXAS.- Al comenzar el mes de abril lo supimos y este pasado domingo se ha hecho oficial. Manu Ginóbili, Tim Hardaway y George Karl fueron consagrados como miembros del Hall of Fame en una ceremonia en la que todos ellos expresaron en sus discursos gratitud a quienes les ayudaron en el camino para ser lo que hoy son: leyendas del baloncesto.

Ginóbili, estrella durante más de una década de San Antonio, donde consiguió cuatro anillos de la NBA, estuvo acompañando por Tim Duncan, quien ya es miembro de tan selecto club. El argentino tuvo emotivas palabras tanto para la organización de Texas como para su eterno entrenador, Gregg Popovich, quien no quiere ser considerado para el Salón de la Fama hasta que concluya su carrera.

«Los Spurs fueron una familia grande, fuerte y comprensiva para mí», dijo Ginóbili. Pop, ¿qué puedo decir? Has sido tan, tan importante para mí y mi familia, tanto dentro como fuera de la cancha, que nunca podré agradecértelo lo suficiente», expresó.

Tim Hardaway por su parte contó con la compañía de quienes fueron sus compañeros en Golden State, Mitch Richmond y Chris Mullin. Allí fueron conocidos como Run TMC. Mullin ingresó en el Hall of Fame en 2011 y Richmond hizo lo propio tres años después. Ahora se cierra el círculo con la última pieza de ese emblemático trío.

«Me preguntaban: ‘Tim, ¿qué tan bueno quieres ser?’ «Un niño del lado este de Chicago que llegó hasta Springfield, Massachusetts… Es increíble. Éramos legendarios», recuerda.

Karl recuerda a Fernando Martín

Uno de los momentos más emocionantes de la noche llegó con el discurso de George Karl. El veterano entrenador hizo acopio de las vivencias que le llevaron a ser quién es y por ese camino no obvió su paso por el Real Madrid. Allí, en España, hubo de superar la pérdida de uno de sus jugadores, Fernando Martín, primer español en llegar a la NBA que falleció en un accidente de tráfico.

Los otros nuevos hall of famers

Además de los ya mencionados, también pronunciaron sus discursos de ingreso al Salón de la Fama el mítico entrenador de la NCAA Bobby Huggins, la cuatro veces All-Star de la WNBA y doble oro olímpico Swin Cash, el ex entrenador Del Harris, y las ex jugadoras Lindsay Whalen, Marianne Stanley y Theresa Shank Grentz, siendo las dos últimas compañeras de equipo durante sus carreras deportivas.

Bill Russell, entre los que se han ido

Como en cada ceremonia del Hall of Fame, no faltó la mención a aquellos miembros que nos han dejado en los últimos tiempos. Esos son los casos de Hugh Evans, uno de los primeros árbitros negros de la NBA; el seis veces All-Star Lou Hudson; el ex entrenador Larry Costello; el gran internacional Radivoj Korac; un trío de ex Harlem Globetrotters como Wyatt ‘Sonny’ Boswell, Inman Jackson y Albert «Runt» Pullins; y por supuesto una de las mayores leyendas de la Liga, Bill Russell. Justo sobre el mítico jugador y entrenador de Boston Celtics tuvo estas palabras Jerry West.

«Bill fue el máximo competidor en la cancha y un ser humano notable fuera de ella. A su manera, mejoró un poco todas las vidas que tocó. Es por eso que lo extrañaremos, especialmente aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo».

