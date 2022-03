Manolo Pichardo: “El gobierno a casi dos años no ha definido hacia dónde va, no tiene rumbo ni horizonte”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO, RD. – El encargado de Asuntos Internacionales del Partido de la Fuerza del Pueblo (FP), Manolo Pichardo, consideró este miércoles que el gobierno de Luis Abinader a casi dos años no ha definido hacia dónde va, no se sabe cuál es el perfil y no tiene rumbo ni horizonte.

“Toma una medida y la devuelve, hace otra cosa y la devuelve, tiene la ciudadanía y nosotros haciendo una cosa más que otras, y esa es la situación que está viviendo la República Dominicana”, sostuvo.

Destacó que en seis meses de gobierno se tiene que definir hacia dónde, y cuál es el rumbo, si hay un horizonte”, reiteró Pichardo.

Indicó que lo primero es que los gobiernos tienen que brindar optimismo a la población, porque no se puede llevar al país desesperanza y lo primero que debió hacer es decir que hay crisis y vamos a enfrentarla.

Aun con estas críticas al gobierno, el encargado de Asuntos Internacionales de la Fuerza del Pueblo, expresó que la economía se abrió a nivel internacional, y de una contracción que hubo en América Latina de menos 6.9%, y eso ya está pasando, y aquí debe pasar lo mismo, en República Dominicana el turismo se ha abierto, y eso lo aplaude y el presidente Luis Abinader ha puesto mucho empeño en ese tema.

Con relación a la recuperación de los empleos, dijo que no es cierto que este reglón se ha recuperado, porque con la cifra del Banco Central se desmiente lo que dijo el presidente de la República, y no ha habido una recuperación, eso es otra manipulación del gobierno, aseguró Pichardo.

Dice el diálogo es una distracción para la oposición

En otro contexto, estimó que el diálogo en el Consejo Económico y Social (CES) es una especie de distracción y de tener a la oposición entretenida en cosas que no existen.

Explicó que él es parte de una mesa de trabajo de la comisión de temas internacionales y migratorios, y se ha evaluado lo que está pasando en las mesas de trabajo y “prácticamente no pasa nada”.

Indicó que la más activa es la mesa de transparencia donde se sometió la reforma constitucional, porque esa si es de interés, porque el gobierno está metido en tratar de imponer una reforma al pueblo dominicano.

Sin embargo, sostuvo que el gobierno no está interesado en ese diálogo en abordar los temas que son agobiantes para el pueblo dominicano, como es la crisis, ahí no se plantea la crisis.

“Las otras mesas están en banalidades, viendo documentos sin ningún peso, sus propuestas claras”, expresó.

Durante su participación en el programa La Hora 22, que se transmite por el canal 45, el señor Manolo Pichardo manifestó que todo gobierno tiene que brindar optimismo a la población, pero debe ser sincero con el pueblo.

Destacó que hay una crisis “y debe ser enfrentada entre todos, y no se puede decir que todo está bien, y no tomar medidas para resolver el problema, porque entonces nos vamos a hundir cada día más”.

Los organismos Internacionales están obsoletos

Manolo Pichardo dijo con relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, que los organismos internacionales están obsoletos y no responden a la realidad geopolíticas de hoy.

Señaló que él tiene sus temores en relación a que prospere el diálogo, porque hay una realidad y es que Estados Unidos ya no es la potencia que es, en término económico, ni en término de influencia diplomática y aunque la gente no cree, tampoco en término militares,

“Los armamentos de Estados Unidos tienen 40 años, entonces, siempre que una potencia va en declive tiene que haber una guerra para reafirmar su liderazgo”, sostuvo.

Pero manifestó que existe la esperanza de que se imponga la razón y que se detenga esa guerra y se llegue a un acuerdo para que en la región haya una convivencia pacífica.

Expresó que Rusia está rodeado de un montón de países del occidente, ahora pro occidental que están apuntándole con misiles y eso es un problema bastante delicado.

Destacó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es una organización tuerta, porque todo lo que ve es para un solo lado.

