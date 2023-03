Manolo Ozuna acusa de desacato a los periodistas que “fueron llevados a Perú” por promover tema “La Suegra”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El comediante Manolo Ozuna, se ha venido quejando desde hace tiempo del grupo de periodistas que fueron tomados en cuenta por el artista Romeo Santos para ser llevados a Perú para cubrir el inicio de su gira “Formula Vol. 3”, el cual tuvo cuatro conciertos a casa llena en el Estadio Nacional de Lima.

Y es que desde el momento que este supo del viaje, ha venido lanzando ataques contra los profesionales, uno de estos ha sido el comentario que emitió en el programa radial “El Mañanero”, donde acusa a los periodistas de hacer “un acto de desacato” por promover el tema “La Suegra”, el cual, recientemente, fue restringido mediante la Resolución 001/2023, de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía.

“Si el tema está suspendido por ley, los que promueven que el tema ahora esta sonando más, que son los periodistas… Es un acto de desacato porque eso está prohibido por ley”, aseguró Manolo, en una de sus intervenciones.

Puntualizó que los periodistas han actuado de esta manera porque “todos fueron llevados a Perú”, y por tal razón están haciéndose eco y aplaudiendo que el tema se siga promoviendo a través de las redes sociales.

Por otro lado, la comunicadora Isaura Taveras dejó claro que es valido que los periodistas sean llevados porque es un trabajo que realizan, y que es decido por el artista y su equipo.

Así mismo, resaltó al ser abordada por Ozuna si es o no un desacato de los periodistas promover este tema que “está prohibido”, que si llega a los puntos que abarca la ley es valido admitir que se está haciendo, pero como esta no llega a lo digital no se debe sostener como tal.

“Si lo piden en una emisora de radio, o lo colocan en la televisión sí es un acto de desacato, pero hasta donde tengo entendido, y si me equivoco me pueden corregir, esta ley no abarca plataformas digitales”, explicó la también actriz.

En lo que concierne al contenido de la canción, Taveras aseveró que desde siempre el arte ha exhibido

“Desde cuando las expresiones culturales y musicales están apegadas a la realidad. Porque de verdad existe un gato triste y azul que nunca se olvida que fuiste mía. Una cosa es que se un poema, pero no es real, estamos hablado de que está “incitando a la violencia”, la canción de “La Suegra”, cuando ancestralmente se han hecho chistes, sátiras, historias de las suegras”, añadió.

Recordar a Manolo Ozuna que uno de los que también estuvo en Perú compartiendo con los periodistas fue Bolívar Valera, el cual fue bien recibido por los mismos y se puedo disfrutar de un momento agradable con el también honorable diputado.

