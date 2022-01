Manny Ramírez felicita a David Ortiz por su ingreso al Salón de la Fama y lo invita a “meterse con Dios”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El exjugador de Grandes Ligas, Manny Ramírez, felicitó este miércoles a David Ortiz por su ingreso al Salón de la Fama Cooperstown y lo invitó a “meterse con Dios para perfeccionar su vida” y garantizar la inmortalidad del Reino de los Cielos.

Ramírez en un vídeo colgado en redes sociales le recordó a Ortiz que eran sometidos a prácticas para perfeccionar el swing y que es hora de buscar de Dios.

Le recordó a Ortiz que no importan la cantidad de títulos alcanzados, jonrones si no se tiene temor a Jehová no se tiene nada.

“El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, no importa cuantos títulos tengamos, no importa cuantos jonrones tengamos, no importa cuantos millones tengamos sino tenemos temor a Jehová no tenemos nada”, indicó Ramírez.

Recalcó que debe poner confianza en Cristo y tendrá acceso a la salvación “eso es todo, debemos buscar las cosas de arriba”.

