Manny Manuel es detenido por manejar en vía contraria: “Ni estaba tomado ni estaba haciendo algo ilegal”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El cantante puertorriqueño Manny Manuel fue detenido por conducir contra el tránsito y con la licencia vencida en Puerto Rico, así lo informó el diario boricua El Nuevo Día.

De acuerdo con el reporte policial, a Manny Manuel no le realizaron la prueba de alcohol, ya que no aparentaba estar bajo los efectos de bebidas alcohólicas y se mostró cooperador durante el procedimiento.

El comunicado policiaco indicó que “el agente De Hoyos realizaba un patrullaje preventivo por el área de la población de Jayuya y, al llegar a la calle Libertad, se percata de un vehículo, Mitsubishi Lancer del año 2017, (iba) en contra del tránsito en la mencionada calle”.

El artista, de 50 años, no fue arrestado, sino que fue citado para comparecer en una fecha posterior para atender la denuncia.

Reacción de Manny

“Yo estaba ayer en el pueblo de Jayuya, donde fui a visitar a los familiares, entonces, cuando regresaba del pueblo, decidí parar para buscar algo de comer y no me percaté que estoy conduciendo en una calle de una sola vía, ahí me detuvo un policía y me dice que estoy yendo contra el tránsito”, dijo el merenguero en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Manny también indicó que el policía no le hizo prueba de alcohol porque era evidente que no estaba tomando y los oficiales no vieron ningún indicio de eso y que solo le indicaron que debía poner su licencia de conducir al día ya que esta había expirado.

“Me dieron 50 dólares de multa por ir en contra del tránsito y simplemente me dijeron que debía regresar al cuartel de Jayuya con la licencia actualizada, lo que haré mañana lunes porque hoy domingo está todo cerrado”, continuó el intérprete de «Si una vez»

El cantante dejó claro que no estaba tomado ni estaba haciendo nada ilegal, además de que recibió muchas llamadas de sus familiares y allegados. «Me han llamado gente de la prensa y amigos pensando lo peor, pero yo ni estaba tomado, ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía. Eso te puede pasar a ti, a mí o a cualquiera”, apuntó.

“Lógicamente, los entiendo, que pueden pensar lo peor, pero no. Ni estaba tomado ni estaba haciendo algo ilegal que no fuera ir en contra de una vía, porque realmente no conozco bien el pueblo de Jayuya. Y te puede pasar a ti, como me puede pasar a mí. Y eso es todo. No quiero que vengan luego por ahí a hacerse sus historias, porque cada cual va a desmenuzar la historia a su manera. Eso es todo lo que pasó. Todo está muy bien, gracias por su preocupación, y no se pongan a hacer historias que no son. Que todo está perfectamente bien”, dijo Manny Manuel.

Esta no es la primera vez que el puertorriqueño se enfrenta con las autoridades del tránsito. Como se recordará, un juez en julio del 2021 le retiró la licencia de conducir a Manny Manuel por un mínimo de dos años.

