Manny Manuel continuará tratamiento médico en casa de su hermana

EL NUEVO DIARIO, SAN JUAN.- El cantante Manny Manuel comenzará un nuevo tratamiento médico en la residencia de su hermana, que incluye permanecer en la casa los siete días de la semana y las 24 horas, luego de haber permanecido en un centro de rehabilitación para lidiar con problemas de salud.

De acuerdo a informaciones ofrecidas por medios puertorriqueños, la decisión fue tomada por el juez Ricardo Marrero, del Tribunal de Primera Instancia de Caguas, tras acoger una recomendación de la Administración de Servicios de Salud y Contra la Adicción (ASSMCA) en Mayagüez.

El artista deberá trasladarse desde el centro de rehabilitación Land of Freedom en San Sebastián (oeste), donde estuvo varios meses, al hogar de su hermana, Marilyn Hernández, en Villalba.

El acuartelamiento tendrá una duración de dos años, solo podrá salir con autorización previa a las citas que tenga en ASSMCA para pruebas esporádicas, citas médicas, estudio o trabajo. Además, por ese tiempo no podrá conducir un auto mientras que no termine su tratamiento.

Sin embargo, el permiso para trabajar no le será otorgado de inmediato, sino que se le permitiría según sea su comportamiento, según indicó el portal el Vocero de Puerto Rico.

“Es una probatoria donde me están vigilando, puede llegar un guardia esporádicamente a ver si estoy donde tengo que estar. Tengo que estar 24/7 en casa, que me parece estupendo porque me voy a disfrutar a mami”, dijo Manny en el programa puertorriqueño “La Comay”, mientras se dirigía a Villalba junto a su hermana y madre.

