Manny Machado pega 14to jonrón en derrota de los Orioles

EL NUEVO DIARIO.-El estadounidense de origen dominicano Manny Machado conectó un jonrón de dos carreras, llegó a 14 en la campaña, pero no fue suficiente porque David Price lanzó juego completo, JD Martínez y Xander Bogaerts pegaron sendos cuadrangulares para que los Medias Rojas de Boston superasen por 6-2 a los Orioles de Baltimore.

Machado dio un cuadrangular impulsador de las únicas dos carreras de los Orioles en el noveno inning por encima del monstro verde ante Prince que trabajó la ruta completa, permitió cinco hits y abanicó ocho hombres.

RECAP: Machado homers, drives in @andrewsusac as Red Sox beat the O's in series opener. #Birdland

More: https://t.co/y5hUkGSNsN pic.twitter.com/WQvXaze1sA

— Baltimore Orioles (@Orioles) 18 de mayo de 2018