Manny Machado: «Me encanta» que la estrella de la NBA esté usando su movimiento

EL NUEVO DIARIO, SAN DIEGO.- En algún momento durante la serie de esta semana contra los Mets en Nueva York, Manny Machado podría golpear una pelota de béisbol en un hueco. Podría cruzar a la segunda base para un doble. Podría pararse encima de la bolsa, apuntando hacia el banquillo visitante, moviendo la cabeza de un lado a otro.

A un distrito de distancia, Mikal Bridges ha robado su movimiento.

Verá, Bridges, un pequeño alero de los Brooklyn Nets de la NBA, es fanático del béisbol. Fanático acérrimo de los Filis, pero fanático del béisbol. Bridges observó atentamente en octubre pasado cómo los Padres y los Filis iban y venían en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

«Veo a los Phillies todo el tiempo, así que estaría encerrado [en]», relató Bridges recientemente. «Y soy un gran admirador de Manny Machado. Así que al verlo obtener dobles y cosas así, solo estoy viendo el juego, y lo veo señalar y girar la cabeza. Estoy como: ‘Hmm. Podría agregar eso. Podría agregar eso a mi manera de 3 puntos. Se quedó».

La celebración de Bridges es ligeramente diferente. Por un lado, está dando marcha atrás en la defensa, en lugar de quedarse parado en una base. Pero la mayor diferencia es que usará tres dedos para indicar un triple hecho.

¿Qué opina Machado de la variación de Bridges?

«Me encanta», dijo Machado. «… Es especial ver a los Padres en el mapa. Incluso ver a otros atletas dándonos su apoyo, eso es bastante especial, hombre. Tenemos algo bueno en marcha».

Si Machado tiene un fan en Puentes, lo contrario también es cierto. Machado tiene un respeto inmenso por Bridges, quien ha estallado desde su llegada a Brooklyn. Bridges actualmente tiene la racha de ironman de la NBA por juegos consecutivos jugados.

«Respeto eso, eso es enorme», dijo Machado, quien no ha pasado un día en la lista de lesionados desde 2014. «Lo que ha estado haciendo en los últimos dos años, creo que pasa desapercibido. Finalmente, ha estado saliendo, mostrándole a la gente quién es realmente y lo que es capaz de hacer. Es especial de ver».

Bridges está a punto de llevar su ritual de los tres puntos a los playoffs de la NBA. Mientras tanto, Machado y los Padres continúan mostrando la movida como uno de los equipos más emocionantes del béisbol. La celebración se está apoderando del mundo deportivo.

Pero, ¿dónde comenzó?

Esa es la cosa. Nadie parece saberlo.

«Estábamos en el avión», dijo el lanzador derecho Nick Martínez.

«No, estábamos en el autobús», dijo el jugador de cuadro Jake Cronenworth. «Fue una de esas noches trasnochadas, después de un partido».

Dondequiera que estuvieran, alguien estaba tocando música. Se puso «What Is Love» de Haddaway. Al igual que Will Ferrell y Chris Kattan en «Night at the Roxbury», uno o dos jugadores comenzaron a mover la cabeza.

«Esa sería una gran celebración doble», recordó Martínez que alguien dijo. (Él no puede recordar quién.)

Machado no recuerda esa conversación, pero no duda de que así sucedió.

«De ahí es de donde vienen todas las cosas buenas», dijo Machado. «Cada vez que estamos juntos como equipo fuera del béisbol, ahí es donde suceden los grandes momentos».

Un año después, la celebración ha cobrado vida propia. No es sólo Puentes. Machado dice que los fanáticos a menudo lo llaman por su nombre, luego lo señalan y mueven la cabeza. Durante March Madness, se señaló en la casa club de primavera de los Padres que algunos aficionados universitarios se habían robado la celebración de Bridges.

«¡Son las almohadillas!» exclamó Martínez. «¡Las almohadillas están calientes, bebé!»

Bridges ha utilizado la celebración de Machado desde el inicio de la temporada de la NBA, pero no fue hasta que fue traspasado de los Suns a los Nets que le preguntaron sobre sus orígenes. Fue entonces cuando finalmente reveló la conexión con Machado.

«Alguien me envió [ese video]», dijo Machado. «No sabía si era cierto o no. Lo vi y estaba un poco emocionado por eso… Ver a los fanáticos y otros atletas haciendo lo que hacemos en el campo, creo que es especial».

«Esperemos que estemos haciendo muchos de esos este año, o tal vez incluso algo nuevo. ¿Quién sabe?».

