Manny Cruz revela que Johnny Ventura le dejó la tarea de mantener vivo el merengue

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El destacado cantante y merenguero dominicano, Manny Cruz, reveló que el fenecido merenguero, Don Johnny Ventura, le dejó la responsabilidad de mantener vivo el género musical del merengue.

Durante una entrevista en el programa ‘Esto No Es Radio’, el periodista Ramón Tolentino comentó que no se está grabando como antes, por lo que Manny tiene una gran responsabilidad tras la muerte a destiempo del gran Johnny Ventura, a lo que le preguntó al joven merenguero sí está consciente de la gran responsabilidad que tiene de mantener vivo el merengue aunque el camino se torne más largo, a lo que Cruz dijo: “Algo que yo nunca he dicho, es que en su cumpleaños número ochenta, yo llegué al lugar, y él se paró de su silla, como como todo un caballero y me pone la mano en el hombro, se inclina hacia mi pareja, y aunque no voy a decir exactamente lo que me dijo, porque me da un poquito de vergüenza , pero fue algo parecido a lo que me acabas de decir, y viniendo de Don Johnny ese comentario, esa responsabilidad que puso sobre mí, significó mucho, pero me puso nervioso también, por tratarse de esa responsabilidad”.

Por otro lado, manifestó que nunca imaginó la magnitud que tendría su canción “Santo Domingo”, por la cual recibió un Soberano en la categoría “Merenguen del año”. Sostuvo que la idea del tema, le surgió durante la presentación de su sobrina “Naomi”, en un recital. “Me fui huyendo para el baño y en el baño, fue que escribí Santo Domingo”, comentó.

De igual modo, Cruz habló de su álbum “Love Dance Merengue”. Esta producción, según el cantante, es una propuesta diferente que busca seguir llevando el merengue a lugares nunca imaginados.

Dentro de los temas están: Santo Domingo, las puertas del cielo junto a Anthony Santos y una colaboración con El caballo Mayor, Don Johnny.

Sobre su antiguo grupo, “Aura”, mencionó que actualmente no existen planes de reencuentro, pero sí está abierto en un futuro a realizar un concierto de reencuentro.

Relacionado