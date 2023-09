Manny Cruz a casa llena en el Summer of Music de Margaritaville Beach Resort Cap Cana

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Margaritaville Beach Resort Cap Cana, parte de la colección todo incluido, Island Reserve by Karisma celebró su evento anual ‘Summer of Music’, con la presentación musical del popular merenguero Manny Cruz y su contraparte, el Dj Chez Tropic.

En un ambiente lleno de diversión y música, para iniciar la velada, Chez Tropics tomó el escenario para amenizar y entretener a los huéspedes, con sus temas de fusión tropical y electrónica, como: Soul and Skin, Statement, Next to You, entre otros.

La fiesta continuó con la presentación de Manny Cruz, quien subió a tarima con energía, interpretando sus grandes éxitos como, “Las Puertas del Cielo”, “Bailando Contigo” y “Llegaste”. Cruz puso a bailar a todos los presentes con un popurrí de merengues clásicos y populares que desbordaron la algarabía del público.

Para finalizar esta presentación, Manny invitó a todo el público a ponerse de pie, para bailar juntos el “Santo Domingo Challenge”, un baile que se viralizó en redes sociales el año pasado, junto a su popular canción “Santo Domingo”.

Manny agradeció al público por su apoyo y su energía durante su primera presentación en Margaritaville Beach Resort Cap Cana y los invitó a seguir disfrutando de la noche en las instalaciones y atracciones del resort.

Durante las últimas semanas, Margaritaville Beach Resort Cap Cana ofreció una programación personalizada que incluyó fiestas en la piscina Margarita Madness, fiestas de espuma Cheeseburger in Paradise, música en vivo todas las noches en el bar Salted Rim y música en vivo todos los días en LandShark Brewery & Grill.

La celebración del ‘Summer of Music’ seguirá hasta septiembre de 2023, con eventos especiales que se anunciarán próximamente. Los huéspedes pueden ahorrar hasta un 50 por ciento en su estadía todo incluido con tarifas que incluyen el hospedaje con impuestos, alimentos y bebidas premium, servicio a la habitación las 24 horas, servicio de concierge personal Island Ambassador y más.

Para obtener más información y reservar su próxima estadía, llame a su agente de viajes o visite: www.karismahotels.com/margaritaville-island-reserve-resorts/specials/summer-of-music