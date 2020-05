Mangú Valera a jóvenes: No se pongan los guantes en la calle que el boxeo no es un relajo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El boxeador dominicano Félix (Mangú) Valera exhortó este viernes a los juventud dominicana a que no se pongan los guantes en las calles para evitar continúen pasando tragedia como la ocurrida ayer en Hato Mayor del Rey, donde un joven mató a otro durante una pelea callejera en el sector Punta de Garza.

“No se pongan los guantes en la calle que el boxeo no es un relajo. El boxeo se practica encima de un ring. No se crean que nadie es más guapo que nadie, ustedes no son boxeadores, piensen de corazón”, expresó el excampeón de peso semipesado a través de un video.

Mangú Valera recordó que hasta los boxeadores profesionales suben al ring asustados porque saben que se exponen a recibir un golpe que pudiera quitarle hasta la vida.

Dijo sentirse triste por el hecho donde Randy Jhonson Trinidad Jiménez mató a Julio César Palmero, de 18 años, porque sabe que la familia de la víctima está destrozada en este momento.

“Se lo digo de corazón, no se pongan los guantes en las calles, piénsenlo, no se lo pongan más. Dios me los bendiga”, reiteró Valera.

Trinidad Jiménez pidió perdón este viernes a los familiares de la víctima al tiempo de solicitarle que le permitieran asistir al sepelio de quien dijo era su amigo y hermano.

El acusado del hecho fue entregado esta mañana a la Policía Nacional por parte de una representación de la Comisión de los Derechos Humanos de Hato Mayor.

