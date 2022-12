Manerra enamora en las ¨Noches de Navidad¨

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El joven cantautor Manerra se presentó junto a toda su banda en el marco de las ¨Noches de Navidad¨ del Ministerio de Cultura con un espectáculo sin desperdicios lleno de luces, pantallas y bailarines.

Manerra llevó al público en un viaje por su música junto a su extraordinaria banda y una pantallas gigantes que mostraban escenas estéticamente plasmadas en sus canciones. Desde ¨Azul¨ un merengue con Cuatro Puertorriqueño hasta ¨Mantequilla y Café¨ interpretada junto a la venezolana Hannielle Tovar y ¨Bonita¨ junto a la dominicana Lia Mariotti mantuvo al público hasta el final conectado con su propuesta.

“Es una gran bendición ser parte de un evento como este, Dios ha sido bueno. Tener el privilegio junto a toda mi banda de presentar mi música en un escenario como este es motivo de mucha alegría. Gracias a Doña Milagros German y a toda la producción encabezada por Aidita Selman por tomarnos en cuenta para una noche tan especial¨.

Cientos de familias se dieron cita desde distintos lugares del territorio nacional para ser parte de una noche memorable.

¨Al final de nuestra participación es una dicha para mi poder salir a saludar a las familias que han compartido con nosotros el concierto y allí entre abrazos me decían: ¨Vine de Santiago Rodriguez a verte¨ otros vinieron desde Baní, Santiago y Moca. Esas cosas me mueven el alma, me siento privilegiado y a la vez comprometido con todo ese amor que he recibido en estos 3 años de carrera.¨

Manerra cerró su participación honrando el legado musical del Maestro Rafael Solano interpretando su versión de la canción ¨En la oscuridad¨ sin duda, uno de los momentos más emotivos de la noche rebosado de aplausos.

