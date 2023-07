Mánager revela lo que nunca se había dicho sobre la separación de Monchy y Alexandra

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Es probable que a 15 años de la separación de uno de los dúos de bachata más impactantes que ha tenido ese género, aún miles de personas a nivel mundial sigan sin entender el verdadero motivo que provocó la separación de Monchy y Alexandra en su pleno apogeo, a mediados del 2008.

Muchas de las interrogantes que persisten sobre esta agrupación, que en un momento fue comparada con la desaparecida Aventura y proyectó la bachata a nivel internacional durante nueve años, fueron despejadas por el manejador de artistas Jesús Melo, quien trabajó muy de cerca con ambos.

En una interesante entrevista concedida a Colombia Alcántara para su plataforma de YouTube, Al Tanto TV, Melo reveló que fueron varias las causas que provocaron la disuasión del dúo, incluyendo la presencia del esposo de Alexandra, Nano Paredes, dentro del grupo.

“Esta fue una de las cosas que allanó el camino para que se produjera la separación”, indicó el veterano mánager, quien agregó que Paredes era “una de las manzanas de la discordia”.

Melo continuó narrando que Paredes no solo tenía conflicto con Monchy, “sino con todo lo que rodeaba la gente de Monchy”.

Por otro lado, el manejador, quien reveló que Monchy inició tocando guitarra para la orquesta de Alex Bueno, cuando el denominado “Mayimbito” estaba bajo sus riendas, añadió que en dicha separación también incidieron los intereses económicos.

“Las situaciones vinieron por los intereses de los empresarios”, puntualizó.

Contrato los obliga actuar a cierta distancia

Durante la entrevista, Melo también reveló que le da apuro expresar que, al formar tienda aparte, uno de los contratos de los dos artistas establece que no se pueden presentar a cierta distancia uno del otro.

“Esto se da porque erróneamente hay empresarios que piensan que otros puedan sacarle partida a eso presentando un show uno cerca de otro, como para presentar la rivalidad de quien lleva más gente, por eso no le permiten de que se presente uno cerca del otro”, argumentó Melo.

Fue imposible juntarlos

Melo sostuvo que Romeo hizo una proeza al lograr juntar a los intérpretes de los éxitos “Qué locos” y “Hoja en Blanco”, para el tema “Años luz”, de su álbum Utopía, en el 2019, pero recordó que en esa presentación se evidenció que parecían dos boxeadores, ya que se encontraban de extremo a extremo.

Manifestó que a partir de ese momento se hicieron ingentes esfuerzos para que se produjera el reencuentro, pero fue imposible por asuntos de intereses.

“Ya cuando Monchy dijo que sí, Alexandra que sí, entonces ahí no se pudo por diferencias de los empresarios”, manifestó Melo, antes de agregar que para ese tiempo Alexandra era dirigida por la gente de J & N y Monchy a una productora de Venezuela.

Asimismo, aseveró que Alexandra siempre estuvo dispuesta a volver a formalizar el dúo, pero que en una ocasión Monchy se mostró renuente.

“Ellas siempre estuvo dispuesta a todo, incluso, hasta sacrificar de que su esposo no estuviera en el grupo, porque también esa era una de las manzanas de la discordia”, dijo Melo.

Melo dijo que tras la ruptura llevó a Alexandra a Centroamérica logrando un rotundo éxito, pero que estaba seguro que junto a Monchy las cosas hubiesen sido mejores.

Alegatos

Tras la separación del dueto, Alexandra dijo que no tuvo que ver con problemas de dinero, sino más bien con un descontento con relación a la agrupación y la calidad de la misma.

“Tomar la decisión de irme ha sido muy difícil para mí, porque son nueve años, y Monchy y Mártires son como dos hermanos para mí”, expresó la vocalista en esa ocasión desde Florida, donde reside desde hace un tiempo.

Según Alexandra, su salida se debió a que no se habían tomado en cuenta algunas sugerencias que ella había hecho que estaban haciendo daño en sí a la calidad de la agrupación.

“Decidí separarme luego que hablara por un tiempo sobre algunos problemas y no se me hiciera caso. En el grupo tenemos problemas de sonido, equipos y hasta de músicos. Todavía al día de hoy estamos sin segunda guitarra y hasta hace tres meses no teníamos sonidista”, añadió.

