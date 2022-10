Manager del rapero Coolio, está en RD en búsqueda de nuevos talentos a través de “DembowMania”

Comparte esta noticia

El productor jugó un papel importante en los principios de la música del dembow, tras el apoyo que brindó a talentos como “Leo RD” dentro del documental “Straight from los guandules”

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Con el propósito de resaltar a diversos talentos del genero dembow, el afamado productor cinematográfico Paul Stewart se encuentra en República Dominicana para “descubrir” a esos artistas emergentes a través del proyecto “Dembowmania”, en el cual ha participado el creativo musical “Leo RD”.

Es importante destacar que Paul Stewart fue manager del popular rapero Coolio fallecido recientemente, y tuvo a su cargo la supervisión de la canción “Gansta Paradise”, un tema musical que revoluciono el género del hip hop.

Paul Stewart también ha representado a varios artistas y proyectos musicales a nivel mundial, entre ellas es preciso mencionar a: “Warren G”, “House Of pain”, así como canciones utilizadas en “Fast & Furious 2” y más de 50 otras películas

No es la primera ocasión que el escenario de República Dominicana conquista el ojo artístico de Stewart, pues se recuerda que jugó un papel importante en los principios de la música del dembow, tras el apoyo que brindó a talentos como “Leo RD” dentro del documental “Straight from los guandules”

“República Dominicana siempre me sorprende con grandes talentos emergentes, cada vez que tengo la oportunidad de regresar a este país lo compruebo y me llevo experiencias diferentes. En DembowMania buscamos un cantante que además de carisma también posea disciplina, enfoque y mucha pasión por la música”, precisó el afamado productor audiovisual.

DembowMania es una idea concebida por el artista y productor musical Obreidy, en conjunto con otros expertos de la industria musical urbana, para colaborar con talentos locales emergentes.

Más sobre la trayectoria de Paul Stwart

Paul probó originalmente el éxito a fines de la década de 1980 con el sello discográfico Delicious Vinyl, promocionando éxitos como “Wild Thing” de Tone-Loc y “Bust A Move” de Young MC, los primeros discos de hip-hop de platino de la costa oeste. En 1990, el exitoso programa de televisión The Fresh Prince Of Bel-Air inundó las salas de estar de todo Estados Unidos.

Mientras que en la década de 1990, el nativo de Los Ángeles fundó la empresa de promociones callejeras PMP, promocionando actos como Queen Latifah, Busta Rhymes y Cypress Hill, y construyendo una lista de clientes que incluye a Sony, Warner Bros. y Universal. Después de que el cofundador de Def Jam, Russell Simmons, seleccionó a Stewart para abrir la oficina de la costa oeste de Def Jam, Stewart transformó a PMP en una poderosa compañía de gestión de música urbana y luego en un sello discográfico afiliado a Island/Def Jam.

A través de PMP, Stewart descubrió y desarrolló a los artistas musicales multiplatino The Pharcyde (“Passin’ Me By”), Montell Jordan (“This Is How We Do It”) y House of Pain (“Jump Around”). Stewart continúa haciendo olas con su asociación en 2010 con el gerente mundial de Lady GaGa, Troy Carter, para formar Atom Factory Music Licensing, Inc.

Stewart, que tiene créditos de supervisión musical en más de treinta y cinco películas, incluye Hustle & Flow ganador del Premio de la Academia (Óscar a la Mejor Canción Original), Four Brothers, 2 Fast 2 Furious y Poetic Justice… “Fundamental para fichar a Eminem, Dr. Dre y DMX al distribuidor pionero de música en línea ARTISTdirect, Stewart ha abrazado durante mucho tiempo el potencial innovador de los medios digitales.

Con su último proyecto, una empresa conjunta con la editorial establecida Notting Hill Music, Paul continúa descubriendo y desarrollando a nuevos talentos ahora aquí en República Dominicana.

Relacionado