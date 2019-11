Manager de los Astros da detalles del por qué no usó a Cole en el Juego 7

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HOUSTON – En una rueda de prensa el viernes por la mañana en el Minute Maid Park, el manager de los Astros, AJ Hinch, explicó con más detalle cuáles eran sus planes para Gerrit Cole, quien estaba disponible como relevista para el Juego 7 de la Serie Mundial el miércoles, pero no lanzó.

Cole, quien abrió y ganó el Juego 5 el domingo en Washington, comenzó a hacer tiros suaves en el bullpen en el quinto inning del Juego 7. Hinch dijo que Cole estaba soltando el brazo por cuenta propia y no calentando para entrar al juego.

Hinch dijo que no iba a darle la bola a Cole en el medio de un inning y que no iba a lanzar a menos que los Astros tuvieran la ventaja. Hinch sacó al abridor Zack Greinke en el séptimo inning luego de que el veterano le permitiera un jonrón a Anthony Rendón y otorgara un boleto con un out en la séptima entrada. Posteriormente, el relevista Will Harris le cedió un cuadrangular de dos carreras a Howie Kendrick que le dio a los Nacionales una ventaja definitiva de 3-2.

“Nunca había lanzado como relevista. Nunca había lanzado con dos días de descanso”, señaló Hinch. “Quería ser justo con él y asegurarme no solamente de que fuera capaz de hacerlo, sino de hacerlo bien”.

El debate, dijo Hinch, era cuán eficaz sería Cole con dos días de descanso. El diestro no lanzó, ya que los Nacionales tomaron la ventaja.

El presidente de operaciones de béisbol de los Astros, Jeff Luhnow, quien adquirió a Cole en un canje en enero del 2018, no dijo qué tanto se esforzaría el club por firmarlo como agente libre.

Anuncios

Relacionado