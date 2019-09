Mánager Águilas: “El nombre del equipo en el pecho es más importante que el apellido en la espalda”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Omar López, el nuevo dirigente de las Águilas Cibaeñas, se define como un trabajador del béisbol a tiempo completo con la filosofía de que el nombre del equipo en el pecho es más importante que el apellido que se lleva en la espalda.

“En otras palabras creo en el juego en equipo, en trabajar cada día para superar nuestras actuaciones y darle resultados al conjunto. Quien juega así tiene mucho chance conmigo, las individualidades no tienen espacio en nuestro equipo”, dijo al contestar preguntas de los periodistas en el estadio Cibao.

Según nota de prena, al ser cuestionado sobre su estilo de dirigir aseguró que “Si el equipo es rápido utilizaremos la velocidad y buscaremos un balance con el resto de la ofensiva”.

Precisó que en la LIDOM el año pasado: “el equipo que más bateó lo hizo para .248, piensa que aquí los estadios son grandes y el pitcheo prevalece, eso hace entonces, que tengamos que inclinarnos por el juego pequeño del béisbol en situaciones que lo ameriten”.

De otro lado dijo estar sorprendido de la cantidad de personas que trabajaran en aspectos técnicos desde la oficina, especialmente con las estadísticas y los nuevos formatos de sabermetrías, algo que no ocurría en Venezuela, indica la nota.

“Pienso que muchas veces nos inclinaremos hacia allí, pero en el béisbol, incluso en Grandes Ligas, el manager utiliza su estilo de manejar el juego, se va por sus instintos u otros conocimientos que tiene de las situaciones, también me inclinaré por eso en circunstancias que sean necesarias y eso hará que tome una buena decisión y salga mal, o una mala decisión que salga bien, el béisbol es así”, precisó.

La nota también indica, que Omar aseguró que se inclina por ser un dirigente que busca esparcir conocimiento y aumentar sus habilidades en el béisbol.

“Trabajo con pasión y entrega y trato de aprender todos los días, escuchar a todos, los que me puedan ayudar a desarrollar y conseguir mi objetivo”.

“En este negocio tu exploras y haces algo nuevo todos los días, nada es siempre igual, hay que observar”, precisa.

“Le he dicho a nuestros jugadores que tenemos que explorar a profundidad, tendremos muchos juegos de pre temporada que me ayudaran a conocerlos y asignar los roles. Por eso nadie ahora tiene rol especifico, solo Yunesky Maya, sabemos que estará en rotación hasta el momento.

No haber dirigido en el país no lo hace desconocedor del béisbol criollo, admite que en sus 22 años con Houston he dirigido a muchos dominicanos, y tiene experiencia con Sijo Linares, Manny Acta, Tony Peña, Rodney Linares, quien terminó dirigiendo a las Águilas el año pasado, y asegura que todos le han hablado mucho de la Liga Dominicana.

Está contento de estar en República Dominicana, y dio las gracias a las Águilas por la oportunidad de dirigir un equipo de gran tradición, “lo que es un gran compromiso para mí en el país”.

Ficha personal de Omar López

López trabaja desde 1999 con la organización de los Astros de Houston, como scout y director del programa del equipo en Venezuela en el período 1999-2006

En 2008 inició su carrera dirigencial, terminó su temporada #12 y segunda en AA (Corpus Christi Hooks).

Fue campeón en 2013 en la Liga Medio-Oeste con Quad Cities River Bandits (Clase A) y seleccionado Manager del Año en 2018, luego de llevar a Corpus Christi Hooks a ganar el circuito Sur de esa liga (82-56).

Dirigió a los Caribes de Anzoátegui en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional durante cinco temporadas (2014-15 a 2018-19). Campeón en dos ocasiones (2014-15 / 2017-18), seleccionado Manager del Año en su 1era temporada (2014-15) y llevó a los Caribes a postemporada en cada una de sus estaciones.

Ganó en 2010 el “Astros Player Development Man of the Year”, por sus aportes como mentor de los jugadores latinos de la organización a través de su primer año en el béisbol profesional de los Estados Un

