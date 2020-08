Mami Jordan: “No estoy asustada porque no he matado a nadie”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La personalidad dominicana de redes sociales conocida como Mami Jordan, expresó no estar asustada porque “no ha matado a nadie”, comentario que se produce a raíz de que se viralizara un corte de un video donde se le ve hacerle un baile a su hijo menor de edad calificado como “sensual”.

En su más reciente publicación, donde se le ve afectada, expresó que “lo que me molesta y me llena de impotencia, es que metan a mis hijos porque ellos no tienen nada que ver”, al momento que se defendía de las acusaciones e interrogantes que surgieron respecto a la crianza de los infantes.

“A mí nadie me está ayudando, me buscaron un abogado y el abogado lo que me pidió fue que fuera a la fiscalía y me entregara con mis hijos” añadió Mami Jordan, tras especularse una posible represalia legal por las acciones cometidas.

Luego de que el video se viralizó en redes sociales, la instagramer, salió en su defensa a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram la noche del martes, y cuestionó por qué no mejor no se investigaba el caso de la niña Liz María, la pequeña que fue abusada sexualmente, asesinada y posteriormente su cadáver lanzado al Mar Caribe por Estarlin Francisco Santos alias “el Panadero”.

El video, generó opiniones negativas, especialmente luego de saberse este lunes que el exponente urbano Don Miguelo se encuentra detenido en el Palacio de Justicia del municipio de San Francisco de Macorís, luego de divulgar en sus redes sociales videos de menores de edad bailando su más reciente sencillo musical “¿Y que fue?”, bajo el marco de realizar un reto con el fin de promocionar el referido sencillo.