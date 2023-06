Maluma muestra su antes y después físico; deja a fanáticas alucinadas

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El cantante colombiano Maluma dejó a sus fanáticas alucinadas al publicar fotos del antes y después de la transformación física que ha vivido en los últimos meses.

El artista colgó en sus redes sociales una serie de fotografías del antes y después, dejando claro que «se puso pa’ lo suyo», como se dice en el argot popular, comiendo saludable y haciendo ejercicio.

«Como muchos de ustedes, yo también he estado en lugares y posiciones no muy favorables, pero el mensaje acá es que yo decidí salir de ahí y convertirme en mi mejor versión (falta mucho) pero sigo de pie y dejando que mi historia los motive a cambiar la suya! Les dije que viene ??DON JUAN?? y que me iban a ver como nunca antes.. AQUI ME TIENEN MAS FUERTE QUE AYER!! Pd: Gracias infinitas a todas las personas que me han ayudado en este proceso, (ellos saben quienes son)», escribió el artista en sus redes sociales.

El intérprete de «Felices los cuatro», que es conocido como el «Pretty boy», de seguro que ahora será denominado el «sexy man».

