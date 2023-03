Maluma habla por primera vez de Neymar y su ex novia, además, su crush ya pertenece a Bad Bunny

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – En una de las entrevistas donde más cómodo se ha sentido el joven colombiano Maluma, en esta ocasión con los chicos de Alofoke Radio Show, el artista habló de todo un poco, en especial de su vida amorosa, gustos por las mujeres, su crush en el entretenimiento y aclaró varios rumores a su alrededor, además de su opinión de la nueva relación amorosa de su paisa Karol G.

Ante la pregunta de oro, sobre sus sentimientos al enterarse en su momento, de que su ex novia, la modelo Natalia Barulich estaba saliendo con el futbolista Neymar a poco tiempo de haber terminado con ella, el artista fue claro al decir que no le importa con quien esté saliendo su ex pareja.

Maluma en broma dijo que sí, que el futbolista brasileño le quitó a su novia, pero aclarando inmediatamente entre risas que no fue así, dijo: ́ ́bueno, yo terminé con ella, y luego vi que ellos estaban por ahí juntos, pero eso no me lastimó el ego ni nada de eso´´. Continúo diciendo: ́ ́cuando uno termina con una mujer, le da su último beso o abrazo, hasta ahí llega todo, ya no es tu mujer, y chao, nos fuimos ́ ́.

Tras la pregunta de Santiago Matías sobre si a Maluma le habría dolido saber que Neymar y Natalia se comunicaban en DM estando ella aún con él, el artista dijo: ´´Eso no lo sé, pero ahí sí me habría dolido, ahí si´´.

El artista manifestó que nunca ha tenido problemas con Neymar, y que jamás se interpondría entre la relación de su ex novia y el jugador, ya que, ellos ya no están juntos, y cada quien hace con su vida lo que deseen.

Sobre su crush en el mundo del entretenimiento confesó que es Kylie Jenner. Considerando que es una de las mujeres más bella del mundo. Y sin estar seguro que está saliendo oficialmente con su colega Bad Bunny, se atrevió a confesarlo, admitiendo que no es de escribir DM , ni nada de eso, nunca se le acercó, solo es un puro crush.

En lo referente, a que si su paisa, Karol G y Salon Villada Hoyos, mejor conocido como Feid, están juntos, el artista se limitó a reírse y a expresar que sospecha que sí.

¿Anitta y Maluma estuvieron juntos?

Como recordarán, hace un tiempo, la cantante brasileña Anitta, llegó a dar detalles muy íntimos de Maluma, confirmando o insinuando así indirectamente que en algún momento del pasado vivieron un apasionado romance. Ante este hecho, Santiago Matías, le preguntó al colombiano si en efecto, ellos llegaron a tener algún tipo de relación sentimental y/o sexual, a lo que Maluma dijo: ´´Como dijo una vez el filósofo Juan Gabriel ´LO QUE SE SABE NO SE PREGUNTA´(risas y algarabías alrededor).

Sobre la frase de Anuel: Nunca «Flow» Maluma, siempre Real G:

Desde que Anuel AA y Bryant Myers lanzaron el remix de ‘Gan-Ga’, tema en el que Anuel rapea «Nunca ‘flow’ Maluma, siempre Real G», los seguidores de Maluma se preguntaron al principio ¿será que Anuel le está tirando pullas al intérprete de HP? Pues además, el boricua publicó en ese entonces un corto video en sus redes sociales destacando parte de la canción.

Desde ese entonces no se supo mucho de la opinión del colombiano, y durante la entrevista con Matías y los chicos de Alofoke Radio Show, supimos cómo fue la reacción inmediata de Maluma hacia Anuel.

Dijo: «Yo creo que, en esa época, estábamos muy jóvenes. El estaba viviendo cosas diferentes, igual Anuel siempre se ha caracterizado por hacer ese tipo de cosas y por hacer ese tipo de pleitos. Pero la verdad yo sí le escribí en ese momento, y si, cogí presión y le escribí, le dijo ´pero qué es esa mierda, no ponga cosas de mi si no me conoces´, pero él me dijo que rebotara eso, que no era parte del show, luego lo conocí en Miami, y me di cuenta que es un tipazo.

Los colores urbanos de Colombia Vs PR:

Los sazones musicales son los mismos de PR y Colombia, pero con variedad diferentes, así se refiere Maluma a la constante comparación o diferencia de la música urbana, reguetón, entre ambos países.

Sobre los artistas colombianos urbanos, el colombiano cree que sus paisanos han conseguido el éxito por la mentalidad que tienen en la industria, destacando la constancia de trabajo de ellos, en especial la disciplina y el enfoque.

¿Están unidos los artistas colombianos?

Ahora es que estamos unidos, pero antes estábamos dando un mal ejemplo (refiriéndose a J Balvin y él), por lo que, le echa la culpa al ego de ambos, y eso, ninguno tenía nada en contra del otro.

Sobre el dembow dominicano

«Me parece increíble lo que está pasando con el dembow dominicano, y se la tengo que dar al Alfa, ha sido responsable de lo que está pasando, pero, yo jamás me imaginé escuchar en la disco Medallo tanto dembow dominicano. Y eso a mí me llama la atención, porque yo lo decía años atrás, que esta vuelta iba a llegar. Sería una bendición llegar al estudio y que me den una oportunidad para entrar a este género con los nuevos talentos».

La música llegó a su vida por necesidad

Aunque conocemos mucho de Maluma, el artista aprovechó para recordar las necesidades materiales de su familia, que lo llevaron a abandonar el Fútbol, ya que, su padre estaba en bancarrota, sus padres recién se divorciaron al mismo tiempo de la crisis financiera, y de ser un niño pudiente, pasó a ser una joven con muchas necesidades, lo que despertó en él la necesidad de entrar a la música y por suerte obtener el éxito mundial que lo ha logrado la estabilidad financiera no solo de él, sino de toda su familia.

Sobre la polémica en Qatar 2022

«Esa situación fue difícil con el periodista que me abordó. Pero la gente tiene que empezar a entender que los artistas no somos ´superhéroes ́, y que lamentablemente no podemos salvar a una patria, uno hace desde donde se puede. Yo tengo una fundación, y nadie habla de eso, yo hago un trabajo desde hace 5 años en mi tierra, y quiero llevarlo al mundo. Pero con los artistas que cante nunca había cantado, y fue una oportunidad mágica, y hacer un dembow en el himno del mundial, fui allá, hice lo que tenía que hacer y volví a mi país con mi fundación a continuar ayudando a mi país que tiene muchísimos problemas».

Sobre su restaurant Dembow y el origen del nombre

El colombiano comentó que el nombre lo eligió porque es una persona agradecida, ya que, hoy en día tiene comida en la mesa de su casa gracias a ese género. «Siempre he admirado la cultura dominicana y boricua. Y hoy hay comida en mi mesa gracias al dembow, y si hablamos de mi artista favorito de ese género, la verdad es uno, El Alfa».

Quiere que su marca valga el billón de dólares

Como muchos artistas, especialmente del mundo urbano anglosajón, el joven colombiano Maluma, está trabajando en diferentes negocios a través de su nombre-marca, ´Maluma´, por lo que, aspira que el mismo logre acumulaciones lucrativas, pero, aclarado que, ´jamás dejaría la música, trabajaría siempre de la mano en ambos mundos, en especial porque la base de los negocios se ha logrado gracias al mundo artístico.

Finalmente, sobre su cumpleaños número 30, que será el próximo 28 de enero del 2024, el cantante y empresario confesó que celebrará su cumpleaños en la República Dominicana, específicamente en Casa de Campo, en Romana, pero, pasará posiblemente por la Venezuela y la 42´, emblemático barrio de la isla caribeña.

