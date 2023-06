Malone respalda a Michael Porter Jr. pese a su desacierto en la final de la NBA

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- Michael Porter Jr. estaba firmando una postemporada bastante sólida en la que estaba siendo una pieza muy importante para los Nuggets, pero la llegada de las Finales parece haber acabado con sus consistencia, especialmente en lo relativo al tiro de tres. Pese a que los suyos mandan por 2-1, el alero ha recibido muchas críticas por su juego, algunas debido a sus desconexiones defensivas en el segundo partido pero la mayoría relativas a su desacierto, que le ha hecho perder bastante protagonismo. Ahora mismo, acumula un 3/19 en triples en la eliminatoria ante Miami, pero su entrenador ha salido en su defensa cuando ha sido preguntado al respecto.

«Mucha gente se da mucha prisa para desmerecer el trabajo de los demás» afirmó Mike Malone. «Porter no está metiendo los tiros, pero sabemos que es un gran tirador y sabemos de lo que es capaz. Si está tirando buenos tiros y estamos generando los lanzamientos adecuados para él, lo quiero en pista. Lo mismo con Kentavious Caldwell-Pope. Son dos jugadores que sabemos que son mejores de lo que han demostrado en estos tres partidos, y tienen que seguir tirando porque es la única forma en la van a superar esta mala racha».

«Creemos en Michael. Él es nuestro alero titular» sentenció. «No tengo ninguna duda de que aún le queda un gran partido que ofrecer y de que va a ser clave para que ganemos el título».

Porter venía promediando más de 33 minutos por partido en las eliminatorias anteriores, pero en esta, pese a que comenzó jugando 43 en el Game 1, su presencia en pista ha ido cayendo de forma más que notable. En el segundo partido se quedó en apenas 26, y en el tercero, en el que Christian Braun emergió como revelación con una grandísima segunda parte, Michael no pasó de los 21. No obstante, este tipo de irrupciones inesperadas no son algo con lo que los Nuggets deban contar cada día, y necesitan que él ejerza como desatascador si la defensa rival se centra demasiado en Murray y Jokic.

En estos playoffs está firmando 13,3 puntos con un 36,9% de acierto en triples y 8,1 rebotes, y, aunque la defensa está lejos de ser su fuerte, en muchos encuentros ha conseguido no ser un factor nulo en ese aspecto gracias a su altura. Sin embargo, da la sensación de ser la clase de jugador que necesita que su ataque fluya para tener confianza en el resto de apartados, y este por ahora no está siendo el caso.

