Malik Monk agradece la búsqueda de la perfección de Mike Brown con los Kings

EL NUEVO DIARIO, SACRAMENTO.- El entrenador Mike Brown ha subido el listón competitivo de los Sacramento Kings hasta unos niveles insospechados. Si bien es cierto que la Conferencia Oeste ha sufrido grandes fluctuaciones durante el curso debido a la irregularidad de gran parte de los equipos, también lo es que la llegada del técnico ha transformado por completo la identidad de la organización de California.

Los Kings ocupan la tercera posición de la Conferencia Oeste con un récord de 40-27 que adelanta, si nada se tuerce en las últimas semanas, la primera aparición del equipo en playoffs desde 2006. Un frenético e instantáneo ascenso en la clasificación que los jugadores achacan a las virtudes y planteamiento de Brown, a quien consideran un perfeccionista.

«Es por eso por lo que estamos en la posición en la que nos encontramos ahora, porque quiere que seamos perfectos», afirmó Malik Monk, de acuerdo con un artículo de Sam Amick para The Athletic. «Sabe que no podemos ser perfectos pero quiere que lo seamos. Así que creo que es eso por lo que estamos teniendo éxito. Nos está empujando, entrando y diciéndonos que lo que hicimos es una mierda si hace falta. Incluso cuando ganamos. Pensarías que perdimos si lo escuchases, pero solo quiere lo mejor para nosotros. Quiere que seamos perfectos en un mundo que no lo es.»

Los actuales Kings son un producto por pulir pues cuenta con una columna vertebral joven que todavía no ha demostrado todo su potencial. De momento, el foco del éxito gira alrededor de haberse establecido como el mejor ataque de la NBA. Desde que la defensa también empiece a carburar y aumente la cohesión y química del equipo, los Kings pueden convertirse en un verdadero aspirante en el Oeste. El potencial para ello lo poseen.

Por su parte, Brown ha supuesto un soplo de aire fresco para una franquicia que se hallaba a la deriva. Así, no es de extrañar que su nombre sea el gran favorito para recibir el premio al Entrenador del Año en la NBA.

Relacionado