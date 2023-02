Maleteros del AILA se oponen que empresa española los administre

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Más de 125 maleteros del Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA), pidieron a las autoridades del Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (AERODOM), que no permita que la empresa de origen español los administre, alegando que la compañía no le genera confianza ni con el salario.

El maletero Ramón Liriano explicó que la incertidumbre que los agobia actualmente es el destino que le deparará con la entrada de la empresa española APS, asegurando que ésta entidad comercial quiere contrariarlos con salario de 21 mil pesos.

“El 80 por ciento de nosotros pasamos de los 55 años, aquí trabajamos por propina, aquí hay gente que tienen 30 y más años y nos van mandar para la casa sin valorar nuestros años de servicios”, manifestó el señor en tono de preocupación.

Dijo, que la oferta de esa empresa es una espada de doble filo, porque el salario que ofrecen es incoherente con el trabajo que realizan, además, por aquellos que deben trasladarse a Santo Domingo.

“Ellos lo que quieren es sacarnos de aquí, en uno o dos meses, se van a inventar amonestaciones, pero además, nosotros prestamos servicios en la correa, es decir, todo lo que tiene que ver con Aerodom, porque este no tiene un departamento de servicios generales, todo por una propina que ahora quieren apropiarse”, resaltó el trabajador.

Juan Meregildo, otro maletero, dijo Aerodom se ha desvinculado de la maletería, quien ha hablar enseñó el carnet que los acredita como parte del personal que trabaja el área.

“Desde que nos hicieron el carnet hace 12 años, ellos nos regularizaron, y ahora nosotros estamos desamparados, aparte de eso nos llenan una ficha y pagamos el carnet y el examen de dopaje”, resaltó el hombre señalando donde fue que se hizo el procedimiento.

En tanto, que otro maletero, explicó que a pesar que la empresa le ofrece beneficios de ley y sueldo fijo, mostró preocupación por el futuro de sus compañeros que superan los 70 años.

“En la cabeza de nosotros no cabe que ellos van a contratar un señor de 80 años, eso es para cancelarnos a los poco días, nosotros no estamos de acuerdo con eso, ellos dicen que van a indemnizar esas personas mayores, pero no lo que le corresponde, sino lo que ellos quieran, hoy en día quieren mandarlos a su casa con una migaja”, expresó el joven.

