Maldonado sobre Bebo: “Su papel ha sido muy significativo en la historia del tenis dominicano”

Comparte esta noticia

EL NUEVPO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El tenista dominicano José “Bebo” Hernández, anunció este jueves a través de un mensaje en la red social Instagram, su retiro del tenis profesional, una decisión que para el presidente de la Federación Dominicana de Tenis (Fedotenis), Persio Maldonado, no deja de ser una gran pérdida, debido al valor que como persona, compañero y tenista, siempre ha brindado en representación del país, pero la cual respeta y valora.

“Creo que su papel ha sido muy significativo en el equipo de Copa Davis en la historia del tenis en la República Dominicana, es una pena que se retire y tal como le dije a él, es una decisión personal, creo que las razones que ha dado son válidas y hay que respetarla”, expresó Maldonado, quien puntualizó la importancia que revestía Hernández para el presente y futuro de la selección dominicana.

“Es sin duda una baja importante para equipo dominicano de Copa Davis, porque con la salida de Víctor Estrella, él (Hernández) y Roberto Cid, estaban llamados a ser la generación sustituta de primera línea, con su retiro nos saca una pieza importante y tenemos que ver cómo responder para ir recomponiendo esta situación”.

En su comunicando a través de la red social Instagram, Hernández dijo que meditó su decisión durante el tiempo que recesó, cuando se suspendieron los torneos a causa de la pandemia del Covid-19.

“La suspensión del circuito en marzo me obligó a dejar la raqueta a un lado y encontrarme conmigo mismo. Después de mucha meditación y serenidad he tomado la decisión de retirarme de circuito profesional. Todo lo que soy, todas las experiencias que han hecho de mi la persona que me he convertido con mis defectos y mis virtudes se las debo gracias a este hermoso deporte. Llegue a conocer tanto la peor como la mejor versión de mi donde ahora las miro y sonriendo le digo de frente gracias y te amo” señala Hernández en su mensaje, junto a una fotografía de él pequeño, con el trofeo de un torneo de tenis”, expresó el ahora extenista profesional.

El presidente de Fedotenis, señaló que Hernández ha manifestado su intención de continuar ligado al tenis desde otras funciones, para lo cual en la federación le han abierto las puertas.

“Le hemos reiterado la disposición de continuar trabajando con él y él ha manifestado su interés de seguir en el tenis desde otro ámbito, en el rol que él decida jugar de ahora en adelante”, concluyó Maldonado.