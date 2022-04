Maldonado insiste en cambio de percepción de COD ante la sociedad

Comparte esta noticia

Precisa que el órgano debe proteger a sus federados

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Federación Dominicana de Tenis, Persio Maldonado es consciente de que el Comité Olímpico Dominicano (COD) enfrenta un momento difícil en la actualidad, pero considera que no es justo que se valore el trabajo de los dirigentes federados por esta situación.

“Creo que es injusto que no se reconozca en el orden social el trabajo que se hace desde las federaciones en el deporte”, expresó Maldonado al ser entrevistado en el programa La Hora del Deporte, que es producido y conducido por Héctor J. Cruz, junto a Melvyn José Bejarán, Alex Luna y Orlando Méndez, y que se transmite los domingos de 11 a 1 de la tarde por CDN Deportes.

“Mi conclusión es, que lo he dicho antes, que el Ministerio de Deportes gasta el dinero y las federaciones hacen el deporte. Sin embargo, quienes tienen mala reputación son los federados y creo que se debe a malas acciones y procedimientos desde el Comité Olímpico Dominicano”, señaló Maldonado.

El veterano hombre del deporte sostuvo que todos los federados, incluyéndolo, han sido víctimas de esta situación y que ha sido objeto de cuestionamientos por parte de personas que señalan que cuales son los beneficios que obtiene de su labor en la Fedotenis.

“Yo lo que hago en la federación de tenis es gastar. Yo invierto más de mi tiempo productivo en la federación, que en mi periódico, que es mi empresa, donde produzco dinero”, reveló el director de El Nuevo Diario, quien señaló que el COD debe resguardar la integridad de sus integrantes.

“El que me ve por tanto tiempo ahí, dice que ando detrás de algo y eso no es justo. Entonces creo que el Comité Olímpico tiene que guardar la integridad de sus miembros”, explicó el presidente de Fedotenis.

Maldonado dijo que el órgano debe ser más transparente, ya que, en ocasiones, aún en su condición de federado, se entera de cómo son utilizados los fondos, en las asambleas generales.

“Ha sido una dinámica del Comité Olímpico, por eso digo que tiene que transparentarse”, explicó Maldonado.

Persio resaltó que el país debe estar atento a este tipo de situación, por la condición de los fondos que se utilizan en desde el COD.

“Nosotros invertimos en el 2021, 52 millones de pesos en el desarrollo del tenis en la República Dominicana y de ahí yo recibo fondos de la Federación Internacional de Tenis, del Creso, patrocinio local, inscripciones y yo registro todas mis operaciones, va todo a la renta, va todo al Comité Olímpico, al Ministerio y a la Cámara de Cuentas”, explicó Maldonado sobre el manejo que le da a los fondos que maneja desde la Fedotenis.

“Creo que somos los federados los que tenemos que reaccionar ante su situación y tomar la oportunidad de cambiar eso, porque lo que va a pasar es que podemos llegar a un punto tan hondo que sea el propio Estado que lo intervenga y entonces corte los fondos”.

Sobre la designación de un salario para los presidentes de las federaciones, quienes no reciben salario alguno, indicó que la carta olímpica lo impide, pero es algo que se puede discutir, aunque entiende que el problema no es salarial.

“Si a todas las federaciones las liquidan como yo liquido tenis, ese no sería el problema. Yo creo que las cosas se hacen de una sola manera, bien, por lo que creo que el Comité Olímpico tiene esa responsabilidad y debe cumplir con ella”, precisó Maldonado, quien externo que cuando se vaya de la federación quiere dejar una estructura del país.

Maldonado sostuvo que desde el 2005, cuando inició su recorrido en el COD, la percepción del organismo no ha mejorado ante la sociedad.

Persio recordó que cuando uno de sus compañeros, directores de periódicos, se enteró que había ingresado al Comité Olímpico, como vocal de la Fedotenis, le dio la bienvenida, como haciendo un chiste, le dijo “bienvenido en la mafia olímpica”, lo que lo llevó a indicar en la primera reunión que participó, que no era posible que el órgano del deporte tuviera una imagen tan negativa en el orden social.

“Nunca he tenido propósito de aspirar a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano. La verdad le doy vueltas y no me gusta el escenario, porque siento que ahí, hay mucha gente que no quiere cambiar eso. Si yo tengo que dirigir, en algún momento el Comité Olímpico Dominicano, tendría que hacerlo sobre la base de un acuerdo, con gente que tenga un serio compromiso de cambiar eso”, dijo Maldonado, quien reveló que ha sido víctima de cierto bloqueo a lo interno por dirigentes que entienden que él tiene aspiraciones de dirigir el órgano rector del deporte olímpico en el país.

“El COD no se trata solo del presidente, lo que se trata es de que eso opere con las normativas que necesita, y la experiencia gerencial”, especificó.

Maldonado dijo que ha propuesto que el COD debe tener un gerente que no sea federado, para evitar manipulaciones.

Sobre este punto ejemplarizó la situación del Albergue Olímpico, el cual entiende podría haber estado en una mejor condición se hubiese estado bajo la administración de un gerente y no de un federado.

“Lo que hay que intervenir eso para que funcione como debe funcionar”.

