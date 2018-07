Maldonado espera se mantenga el equilibrio en la dirección cámaras legislativas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El presidente de la Cámara de Diputados dijo esperar que a partir del 16 de agosto del presente año, se mantenga el equilibrio en la dirección de los bufetes directivos de las cámaras legislativas tal y como ha sido acordado en dos ocasiones por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana.

Rubén Maldonado recordó que mediante esos acuerdos, cuando un congresista, que a lo interno de la organización oficialista pertenezca a la corriente del presidente Danilo Media preside la Cámara de Diputados, otro que pertenezca a la corriente del doctor Leonel Fernández, presidirá el Senado de la República, y viceversa.

Maldonado agregó que en lo que a él concierne ya tiene preparada sus maletas para marcharse de la dirección de la Cámara Baja el 16 de agosto, porque lo que se acordó es que sería electo para permanecer en ese cargo solamente por un año.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11, el congresista dijo que a partir de esa fecha retoma sus actividades particulares, las cuales realizará concomitantemente con su labor de diputado.

Explicó que ese equilibrio entre las fuerzas internas de PLD fue uno de los temas contemplados (punto 4) en los 15 puntos que pactó el Comité Político el 29 de mayo del 2015, que puso fin a la crisis interna que se produjo en ese partido, y que a la vez facilitó la reforma a la Constitución de la República para habilitar una nueva postulación del presidente Danilo Medina.

“Eso es parte de un acuerdo que hay, y yo espero que se siga cumpliendo normalmente, porque está estipulado que mientras un seguidor de uno de los líderes preside una de las Cámaras, otro seguidor del otro líder presida la otra, ya esa es una decisión que deben tomarla el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández“, detalló el dirigente político.

Rubén Maldonado se mostró optimista de que en la reunión que sostendrá el lunes seis del próximo mes el alto organismo de dirección peledeista ese tema sea debatido y ratificado como ha venido sucediendo en los últimos dos años.

“Yo fui electo por un año, cumplo el 16 de agosto, me siento satisfecho por la labor que he cumplido, le agradezco profundamente al presidente Danilo Medina, al expresidente Leonel Fernández y a mi Comité Político el haberme dado la oportunidad que me dio“, preciso.

Dice PRM pretende utilizar escenario Cámara Diputados para montar oposición gobierno

El presidente de la Cámara de Diputados Rubén Maldonado lamentó que el Partido Revolucionario Moderno pretenda utilizar la Cámara de Diputados como escenario, para desde ahí montar y dirigir la oposición en contra del gobierno.

“El PRM erradamente ha iniciado su estrategia de, como ellos han dicho, crear un frente de oposición, lo cual es su derecho, pero la ausencia de discurso y una plataforma de propuesta a la nación que sea creíble y le permita ganar adeptos en el seno de la población, lo ha llevado a cometer el error de intentar convertir su papel de oposición en meras denuncias que a veces resultan risibles“, deploró.

Explicó que el partido opositor pretendió que se violenten los procedimientos internos de la Cámara de Diputados para que se le permita presentar proyectos de resolución sin haber agotado los pasos necesarios para tales fines.

Sobre las pretensiones del PRM de que se apruebe una interpelación al director de Policía porque en un operativo contra la delincuencia muere un oficial y un supuesto delincuente, y como ese es el pan nuestro de cada día en esa institución, por vía de consecuencia se debería interpelar constantemente a dicho funcionario policial.

“Lo que pasa es que el PRM quiere hacer campaña con temas sin fundamentos en el Congreso Nacional, y muchas veces, violentando, inclusive, lo que son los reglamentos de la Cámara de Diputados“, afirmó el congresista oficialista.

Aclaró que dichos reglamentos establecen que toda propuesta que se lleva a esa Cámara, primero debe llegar a la Secretaría General y desde esa instancia, por orden de llegada, se pone en agenda.

Maldonado asegura Leonel será el candidato PLD y DM hará campaña por él

Rubén Maldonado quien es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana no tiene ninguna duda de que el doctor Leonel Fernández será el candidato presidencial para los comicios del 2020, y que una vez eso sea una realidad, el presidente Danilo Medina se lanzará a las calles apoyar a su compañero de organización.

“Al lado del presidente Fernández estará él, levantándole la mano, y traspasándole su buena gestión de gobierno al mejor candidato que tiene el PLD en estos momentos, que es el compañero Leonel Fernández.

Definió como de hermandad las relaciones que tienen los dos altos líderes del PLD, pero que como es lógico tienen punto de vista diferentes sobre algunos aspectos, pero nunca contradicciones que puedan poner en riesgo la unidad y permanencia en el poder del partido fundado por Juan Bosch.

El dirigente peledeista dijo esperar que en el acto que encabezará Fernández Reyna el 26 de enero en el Palacio de los Deportes, donde recibirá más de un millón de formularios llenados por personas que le piden que vuelva a optar por una nueva candidatura, éste le comunique al país su decisión de ir por un nuevo mandato.

“El 26 de agosto vamos a recibir el primer millón de la firma de los ciudadanos que voluntariamente han dicho que quieren a Leonel Fernández como candidato presidencial y presidente de la República, y el objetivo es que para marzo del año que entra, ese millón de personas se haya convertido en dos“, argumentó.

