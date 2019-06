Malditos sean (…)

“El precio de desentenderse de la política es el ser gobernados por los peores hombres”. (Platón).

Hace unos diez años escribí este artículo, el cual tiene hoy más vigencia pero con peores circunstancias. Por la crisis de miedo e inseguridad jurídica que pone en riesgo la institucionalidad y la paz social, creo propicia la ocasión para motivar a la reflexión del rescate a nuestra patria.

A propósito del debate con la posibilidad de establecerse otra reelección, de la desconfianza en los congresistas, del servilismo o ineficiencia de la justicia que incluye las altas cortes, junto al sistema electoral y el tribunal constitucional, además de la incapacidad para prevenir y manejar la criminalidad y la violencia en todas sus manifestaciones…Urge una revolución cívica para sustituir los actores del sistema corrupto que destruye y amenaza cada vez más nuestro Estado con el futuro de todos. La participación activa en la política con filosofía duartiana de los dominicanos honestos y que amamos la patria, es la solución.

La situación que envuelve al país es más compleja que elegir, reelegir o proteger a x precandidato. En este momento no se trata de quien represente la boleta de un partido o quien dirija la administración pública, sino de impedir que continúe la impunidad, el mega robo, la hiper corrupción, el deterioro de las familias, la pérdida de los valores ético-morales, y la falta de respuestas y soluciones a las demandas del pueblo dominicano.

Apremia restablecer la honestidad, la meritocracia, los principios éticos y los valores patrios que deben prevalecer en la administración pública y privada, en la familia y en toda sociedad. Las autoridades políticas actuales y sus aliados han demostrado que no tienen escrúpulos, que no tienen principios, que no tienen límites en sus pretensiones de seguir gobernando.

Es imperativo actuar contra la politiquería corrompida, sus asociados y los partidistas tradicionales que protagonizan el desorden y la explotación del pueblo trabajador y honesto.

Malditos una y mil veces los que se prestan para negociar y poner en peligro la patria, la nación, el pueblo dominicano, porque la patria somos todos. En este momento está en juego la soberanía, los derechos y libertades del pueblo.

Malditos una y mil veces los que se prestan, se empeñan y se venden como serviles y mercancías al mejor postor para manipular la realidad que vive la sociedad dominicana, tratando de cubrir los males que en este momento nos arropan.

Malditos una y mil veces los que se prostituyen para inducir, manipular, engañar, difamar, mentir, disfrazar el sentir del pueblo dominicano queriendo envolver y esconder lo que realmente sucede.

Malditos una y mil veces aquellos políticos que traicionan nuestra soberanía, los cuales están atentando contra el equilibrio y la armonía de nuestra sociedad, del futuro de todos aquellos que pensamos de manera diferente, que entendemos el libre albedrío, el libre pensamiento y que la libre determinación de los pueblos está por encima de todo.

Nada es hoy lo que parece en la República Dominicana. Reflexionemos las sabias palabras de nuestro patricio Juan Pablo Duarte para reivindicarle: “Mientras no se escarmiente a los traidores como se debe, los buenos y verdaderos dominicanos serán siempre víctimas de sus maquinaciones.” “Nunca me fue tan necesario como hoy el tener salud, corazón y juicio; hoy que hombres sin juicio y sin corazón conspiran contra la salud de la patria.”

“Amo mi patria, a mi pueblo y todos sus valores de integridad.” La patria está en peligro y urge rescatarla. Dios les bendiga siempre. Todo por la patria.

*El autor es aspirante presidencial independiente, mayor general retirado PN, periodista, activista social, miembro fundador y vocero de la Asociación de Policías y Militares Activos y Jubilados Dominicanos, APODOM, Pro Dignidad y Derechos. Incluye a todos los veteranos.

Por: Juan Tomás Taveras

Anuncios

Relacionado