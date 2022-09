Malcolm Brogdon, convencido de encajar con Smart sobre el parqué

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, BOSTON.- Es el gran refuerzo de Boston de cara a la próxima temporada. Tras llegar a las Finales de 2022, los Celtics cerraron semanas después la llegada de Malcolm Brogdon, un jugador que están seguros supondrá un plus para el equipo tanto a nivel ofensivo como defensivo.

A la espera de ver el resultado tangible de tal adquisición, mucho se ha hablado sobre el hecho de que el ex de Indiana comience desde el banquillo. Siendo un habitual titular en los últimos cursos, había dudas sobre cómo encajaría el nuevo rol. Y decimos había porque él mismo se ha encargado de disipar las dudas al respecto dejando claro que no tiene problema alguno. Relacionado con esa suplencia está el hecho de que Marcus Smart sea el que ocupe el puesto de ‘uno’ titular. Para Brogdon no se trata de ser su sustituto, ya que entiende que podrán coincidir mucho en pista al tener cualidades complementarias.

«Creo que tenemos diferentes puntos fuertes en nuestro juego. Él es un habitual en los mejores quintetos defensivos y el actual Mejor Jugador Defensivo. Es realmente increíble en esa faceta, pero también contribuye ofensivamente. Hemos visto crecer su juego y su capacidad para meter los tiros y hacer jugar a sus compañeros. Ambos podemos jugar con y sin balón. Eso es lo mejor de nosotros. Somos inteligentes, tenemos un alto IQ y no somos egoístas, así que creo que funcionará bien», comenta a Adam Himmelsbach de The Boston Globe.

Es obvio que hay que esperar para conocer el resultado de tal incorporación, pero la predisposición para que funcione es innegable. Ya tenga más o menos peso en momentos puntuales Brogdon, la realidad es que como mínimo aportará profundidad, algo de lo que los verdes adolecieron la campaña pasada, sobre todo en playoffs.

