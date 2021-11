Mala Fe: “por un conflicto de tránsito casi pierdo la vida”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El merenguero Javier Gutiérrez conocido como “Mala Fe”, dijo en el programa “Nikauly D´ Noche”, que por motivos de un conflicto tránsito estuvo a punto de perder la vida, cuando fue atacado por una pandilla de jóvenes en New York.

Mala Fe, le exhortó a las personas que “si discuten con alguien por una situación de tránsito, lo mejor es no bajarte del vehículo, lo material se repone, pero perder la vida como casi me sucede a mí no vale la pena”.

Luego de este incidente el exponente de la vaca, expreso que este suceso le cambio su forma de vivir, “Cuando te suceden cosas como las que pasaron, aprendes a valorar más la vida y las personas que te rodean”. Por lo que dijo disfrutar cada momento que pases con familiares y amigos que no sabes si serán los últimos”.

Mala Fe, entrevistado por la comunicadora Nikauly de la Mota, donde habló íntimamente sobre todo lo ha sido su vida personal y artística, luego que este acontecimiento que le cambió la vida.

El merenguero está en el país promocionando su nuevo tema “Con la pompis pa arriba”, el cual se ha convertido en tendencia internacional en la aplicación de Tik Tok.

Sobre el Programa

Nikauly D´ Noche es transmitido de lunes a viernes, en horario de 8:00 a 9:00 de la noche por el canal “14 Tv” a nivel nacional e internacional por el 1014 Canal América para todo Estados Unidos.

Relacionado