En ese sentido, el funcionario expresó que el año escolar deberá realizarse a través de radio y televisión y de manera accesoria con el internet.

“Yo estoy sorprendido, yo pensaba que este país estaba mejor conectado, pero una vez he tomado la posición, me he dado cuenta de que el problema de la conectividad sigue siendo un gran problema y que ciertamente hay una gran brecha digital en la República Dominicana “, manifestó Arroyo cuando se dirigía a entregar su renuncia como diputado por San Pedro de Macorís.