Maite Perroni confirma hará embarazada la gira de RBD

EL NUEVO DIARIO, MIAMI. – Para todos aquellos que se preguntaban si Maite Perroni estará presente en todos los concierto de la gira del reencuentro de RBD, la cantante despejo toda duda.

“¡Qué año me espera! Voy a ser mamá, voy a darle vida al ser más importante de mi vida y además voy a volver a estar con mis hermanos, con toda esa gente que nos ha dado tanto amor”, dijo en exclusiva a People en Español, la cantante mexicana que espera su primer bebé.

“Me estoy preparado para ello, desde lo físico y lo emocional para poder vivir esta etapa”, y agrega. “La verdad es una etapa hermosa, no me puedo quejar, es una etapa bellísima. Me siento superafortunada creo que es un gran 2023”.

Esa felicidad Perroni espera transmitirla a sus fans sobre el escenario. “Poder hacer nuevas historias y volver a contar el cariño tan gigante que se siente y qué mejor que sea a través de la música es el mejor idioma que existe”, dice emocionada. “Nos hace conectarnos en muchos sentidos y pues la intención es disfrutarlo, compartirlo, cerrar un ciclo y poder estar juntos para poder hacer ese cierre que a todos nos faltó en su momento”.

Según la también actriz, esta gira será la oportunidad de decir adiós totalmente. “En su momento lo hicimos, hicimos la gira de despedida, pero se siguió sintiendo esa necesidad de RBD”, asegura la artista. “Y aquí estamos para las personas que han sido parte de esa historia y para todos los que nos han dado tanto cariño”.

De hecho, la intérprete también estará presente en la pantalla chica. “Estreno de una serie en donde soy socia de Argos y Netflix, que se llama Triada, iniciamos en febrero”, cuenta. “Estoy desbordada de agradecimiento, de plenitud, de muchas emociones”.

Con esta gira, producida por T6H Entertainment y Live Nation, celebrarán 20 años de música en 26 ciudades de Estados Unidos, México y Brasil, en los que se esperan 700.000 fans.

La venta de boletos iniciará el 27 de enero a las 10.00 horas (15.00 GMT) simultáneamente en los tres países.

La primera fecha de la gira, 25 de agosto, será muy especial, ya que se tendrá lugar en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, en la frontera entre Estados Unidos y México, un recinto de 40.000 espectadores en el que buscan que se refleje la unión de culturas que simbolizó RBD.

El grupo también se presentará en enormes estadios en ciudades como Dallas, Houston, Chicago y Los Ángeles, así como en recintos icónicos tales como el Madison Square Garden de Nueva York, el Grand Garden Arena de Las Vegas.

En México lo harán en el emblemático Foro Sol de Ciudad de México, mientras que en Brasil en el Allianz Parque de São Paulo y el Estádio Nilton Santos Engenhão de Río de Janeiro.

La gira terminará el 1 de diciembre en el la Ciudad de México.

