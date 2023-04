Magnolia Núñez: El reto de este personaje es ser vulnerable y dejarme guiar por las emociones

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – La joven actriz Magnolia Núñez ha sido una de las mujeres que está bajo la lupa del cine dominicano, pero a nivel iberoamericano ya que ha logrado una nominación muy importante para la industria en Premios Platino en la categoría de Mejor Interpretación Femenina por protagonizar la película “Carajita”, dirigido por Silvina Schnicer y Ulises Porra.

En esta cinta Núñez tiene el rol de interpretar a Yarisa, una niñera que tiene una especial relación con la niña que cuida, eso trascendiendo su clase social y siendo puesta a prueba por un dramático incidente, que le dará un giro a esta historia.

En un encuentro de prensa que se realizó por parte del grupo Egeda, la actriz nacida en Queens, Nueva York, de padres dominicanos, habló de lo demandante que fue hacer este personaje, ya que la misma la llevó a enfrentarse con un mundo desconocido y le exigía bastante.

Para esto, dijo que desde que tuvo la oportunidad de leer el guion de una vez le interesó el personaje, ya que su realidad era “una voz que tenía que ser escuchada”, a pesar de ser muy distinto a ella, sintió el compromiso de empaparse más y poder trabajarlo.

“Primero no soy madre, ella (Yarisa) es madre, tuve que hacer mucha investigación; hablar con mi mamá y las demás madres de mi vida y hacerles esas preguntas tan necesarias para poder llegar al sentimiento del personaje. De ese amor que existe, pero que tu familia también está ahí”, explicó.

En 2022 recibió un reconocimiento en México, como ‘Mejor Actriz’, durante el Guadalajara Film Festival, por su papel en Carajita.

Además, todo el elenco recibió tres premios. Hace unos días, en Premios Soberano, esta película ganó ‘Mejor Drama del 2022’. También ganó en Uruguay.

Retos en la interpretación

Aunque fue uno de los roles que quiso desempeñar al momento de conocer su historia, Magnolia se vio envuelta en varios retos para poder interpretar este personaje, uno de estos fue ser completamente vulnerable y dejar que las emociones fluyan, para lograr un resultado que llevó a ser considerada como una de las mejores.

“Son tantos niveles, tanta carga (emocional), que lo que yo hice fue ser completamente vulnerable, después de crear el personaje de Yarisa y dejar que ella fuera la que me guiase hasta donde quería llegar”, dijo la actriz.

Reiteró que “El reto más grande de un personaje como este es ser completamente vulnerable y dejar que las emociones te guíen, no pararlas”.

Tras seguir dando respuesta ante esta cuestionante, puso como ejemplo a la actriz Viola Davis, porque es una mujer que ha sabido manejar las emociones de cada uno de los personajes que va desenvolviendo, teniendo en cuenta los momentos en donde debe sacar cada uno de ellos.

“Al momento de interpretar, debes dejar ser tus emociones, porque al final yo quiero que esa persona me lleve a mi a las emociones encontradas y que pueda salir del teatro llorando porque lo que vi me tocó. Y supe que para que las personas puedan sentir eso, debo ser yo”, puntualizó Núñez.

Expectativas tras nominación

Magnolia Núñez se encuentra compitiendo con cuatro actrices de renombre internacional, como lo son Aline Küppenheim, Antonia Zegers, Laia Costa y Laura Galán, siendo este un honor al más alto nivel para esta bella mulata que admiró a todos con su actuación en este films.

“Cuando vi que estábamos prenominados, ya para mi fue motivo de felicidad. Entonces, cuando recibí la llamada a las 6:00 am, ni sabía que era el día de la nominación, estaba con las emociones a mil porque entiendo que fueron casi mil películas y en eso muchas actrices, entonces quedé sorprendida y llena de emoción”, señaló la actriz.

Sostuvo que como actriz muchas veces se sueña con hacer lo que “uno ama” y es más valioso cuando se es reconocido. Puntualizó que para ella representar el país en esta importante premiación, es un honor que lleva como una responsabilidad.

“Yo nací en Nueva York y mis padres son dominicanos y poder representar a mi sangre es muy lindo”, añadió.

Profesional de la actuación

El proceso de aprendizaje de Magnolia inició en el teatro Latino en New York y esto la llevó a seguir sus estudios en la escuela Stella Adler Acting Conservatory, donde consiguió sus primeros trabajos actorales en el cine independiente, según el mismo reportaje.

La actriz también actuó en las series de televisión norteamericanas NCIS New Orleans y Zero Zero Zero.

Relacionado