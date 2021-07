Magnicidio de Jovenel Moïse: La caza de mercenarios permite constituir elementos del rompecabezas 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, HAITI.-Este jueves, unas cuarenta horas después del incidente, sabemos que siete presuntos mercenarios murieron en tiroteos con la policía. Al menos otras quince personas fueron aprehendidas por la policía, quienes recuperaron armas, municiones y otros elementos, incluido el servidor de la cámara de vigilancia de la residencia del presidente y su chequera personal.

El juez de paz adjunto de Pétion-Ville, Clément Noël, interrogado por Le Nouvelliste, confió haber verbalizado los cuerpos sin vida de dos mercenarios, dos colombianos, Mauricio Javier Romeo Medina y Duberney Capador Giraldo, en la rue Pinchinat, en Pétion- Ciudad.

El juez Clément Noël indicó que había verbalizado objetos encontrados por la policía en un vehículo utilizado por los atacantes: 5 armas de fuego, incluidas 2 pistolas de 9 milímetros, cartuchos de calibre 5,56 milímetros, el servidor de la cámara de vigilancia del presidente Jovenel Moïse, una chequera del BNC a nombre del Sr. y la Sra. Jovenel Moïse, veinte bolsas, hachas, cortadores de alambre, ropa, comida y dinero, 109 billetes de US $ 20, un lote de 100 billetes de US $ 100, un juego de 99 billetes de US $ 100 y otro juego de 100 billetes de US $ 100, 100 billetes de US $ 50, 32 billetes de US $ 100 en chaleco antibalas, dos placas de vehículo de alquiler y el contrato de alquiler del vehículo hecho con Avis el 6 de julio, muchos teléfonos celulares entre otros,Encomendó al magistrado Clément Noël, quien audicionó y ordenó la custodia de James Solages y Joseph Vincent.

Respecto a los dos últimos, “decían que eran traductores. La misión era arrestar al presidente Jovenel Moïse, en el marco de la ejecución de un mandato de juez de instrucción y no matarlo ”, indicó el juez de paz, citando las declaraciones de James Solages y de Joseph Vincent. Cuando se le preguntó sobre el patrocinador de esta misión, James Solages dijo que “encontró este trabajo en Internet”, informó el juez Clément Noël.

James Solage dijo que había estado en Haití durante un mes. Vive en Pétion-Ville. En cuanto a Vincent Joseph, lleva seis meses en Haití. Vincent Joseph indicó que vivía en Frères. “Los mercenarios habían estado en Haití durante unos tres meses”, reveló James Solages, citado por el juez de paz Clément Noël.

También este jueves, el juez Fidélito Dieudonné encontró el cuerpo de otro presunto mercenario en la rue Sténio Vincent de Pétion-Ville. “Herido, entró en una casa y se subió al techo. Se vació de su sangre y murió. Noté un cadáver rígido ”, dijo al periódico el juez Fidélito Dieudonné. El juez Dieudonné dijo que entre los mercenarios había cuatro colombianos. Llegaron a Haití el 6 de junio de 2021, pasando por República Dominicana. “Todos tienen las mismas botas”, observó el juez de pax Fidélito Dieudonné.

Se levanta el velo sobre la logística de los atacantes, y la justicia, que busca comprender las causas del fallo de seguridad del presidente Jovenel Moïse, convocó a los agentes de seguridad del presidente Moïse entre ellos Dimitri Hérard y el comisionado divisional Jean Laguel Civil.

En la prensa, la señora Magalie Habitant, gran figura del PHTK y aliada del presidente Jovenel Moïse, negó ser dueña de una casa en Thomassin donde había mercenarios. “No tengo nada que ver con esta casa que dejé durante tres meses. Lo había contratado a un abogado ”, explicó Magalie Habitant a la prensa.

