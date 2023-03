Magnate Rupert Murdoch anuncia se casará por quinta vez a sus 92 años

EL NUEVO DIARIO, ESTADOS UNIDOS. – Tras divorciarse el pasado verano de Jerry Hall, su última mujer, Rupert Murdoch vuelve a estar enamorado y ha confirmado que volverá a pasar por el altar a sus 92 años.

El pasado viernes, 17 de marzo, el multimillonario magnate de la comunicación le pidió matrimonio a su nueva novia, Ann Lesley Smith, de 66 años, demostrando así que su romance se ha consolidado con rapidez en cuestión de seis meses.

El dueño de «The Times» y «The Sun», además de otras cabeceras, ha reconocido en una inusual entrevista al diario «The New York Post», de la que también es dueño, que le aterraba la idea de enamorarse de nuevo. Sin embargo, una vez más el magnate se ha dejado llevar por los dictados de su corazón y encara con ilusión el que, en sus propias palabras, será su último matrimonio.

«Estaba muy nervioso. Me aterraba volver a enamorarme, pero también sabía que ésta era mi última oportunidad. Estoy muy feliz», señaló el magnate en su conversación.

Por su parte, la novia ha descrito su historia de amor con Murdoch como «un regalo de Dios», una relación que no esperaba tras 14 años de viudedad.

«Al igual que Rupert, mi esposo era un hombre de negocios. Trabajó para periódicos locales, desarrolló estaciones de radio y televisión y ayudó a promover Univision. Hablo el idioma de Rupert y compartimos las mismas creencias», ha explicado Smith, que perdió a su segundo marido, el músico de country reconvertido en un exitoso empresario Chester Smith tras sufrir un infarto.

Su primer marido era miembro de la familia Huntington, quienes a mediados del siglo XIX invirtieron en la construcción del primer ferrocarril transcontinental de Estados Unidos, convirtiéndoles en uno de los clanes más adinerados del país.

Murdoch eligió personalmente el anillo de diamantes que entregó a su amada en un día muy significativo para él, San Patricio. «Una cuarta parte de mí es irlandesa», ha presumido en su charla con la columnista Cindy Adams, en la que ha revelado que conoció a su futura esposa poco después de cerrar su acuerdo de divorcio con Hall en su viñedo Moraga en Bel Air, California.

«Nos conocimos en mi viñedo y estuvimos hablando un poco. Dos semanas después la llamé… y ahora estamos deseando pasar juntos la segunda mitad de nuestras vidas», puntualizó en forma de broma.

Una vez convertidos en marido y mujer, en una ceremonia prevista para este verano, Rupert Murdoch iniciará el quinto matrimonio de su extensa trayectoria sentimental. El magnate se casó por primera vez en 1956 con la ex azafata Patricia Booker. La pareja se separó en 1967, nueve años después del nacimiento de su única hija, Prudence (64).

Ese mismo año Murdoch se casó por segunda vez, con Anna Maria Torv, con quien tuvo a Elisabeth (53), Lachlan (50) y James (49). Como parte de su acuerdo de divorcio, Anna recibió 1.700 millones de dólares. Sólo 17 días después de divorciarse, en 1999, Murdoch se casó con su tercera esposa, Wendi Deng. Él tenía 68 años y ella 30 años. Ambos tienen dos hijas en común, Grace y Chloe, de 20 y 19 años.

El amor se les terminó en 2013 y, tres años después, Murdoch celebró su boda con Jerry Hall en la exclusiva Spencer House de Londres. De su extinto matrimonio con la ex mujer de Mick Jagger no se desprende descendencia.

Entre divorcios, fusiones y las peleas con sus hijos por ver quien hereda el imperio, que han inspirado la serie de televisión Succession, Murdoch se encargó de influir a nivel social para que Trump llegara a la Casa Blanca y el Reino Unido consiguiera el Brexit.

Por no decir que su tabloide News of the World cerró en 2011 tras 168 años de historia a raíz del escándalo de los pinchazos telefónicos ilegales a familiares de víctimas de asesinato y militares fallecidos en Afganistán, así como a celebridades de la talla de Hugh Grant (62), Jude Law (50), Cherie Blair (68) o lady Pamela Hicks (hija de lord Mountbatten).

A pesar de su avanzada edad, Murdoch está al día de todo lo que acontece en sus negocios. Pero, obviamente, ha ido delegando a lo largo de los últimos años en su hijo Lachlan, que ejerce como presidente ejecutivo de Fox Corporation y presidente adjunto de News Corporation.

Él es afín a su progenitor porque quiere propagar ideales a través de los medios. En los pasillos del poder se rumorea que una vez muera el patriarca, los tres hermanos de los dos primeros matrimonios tienen pensado despedirle ya que no comulgan con su activismo. De momento, él vive a lo grande. En 2019 compró la mansión The Chartwell State en Bel Air por 150 millones de dólares.

