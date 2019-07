Magnate McAfee advierte acabaría con turismo dominicano si sus perros sufren daños en el país

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El magnate estadounidense John David McAfee, quien fuera arrestado en Puerto Plata y deportado ayer a Inglaterra, amenazó este sábado con “terminar el turismo” en la República Dominicana en caso de que sus perros, que se quedaron en el país, sufran daños.

“El problema que ahora tenemos es que el DR No nos ha devuelto nuestros perros. No se nos permitió dejar a nadie en nuestro barco para cuidarlos cuando nos deportaron. El gobierno de la República Dominicana tomó la custodia y no hemos escuchado nada. Si fueren dañados, trabajaré para asegurar que termine el turismo en RD”, expresó el influyente personaje a través de su cuenta de Twitter.

McAfee dijo que las autoridades alegaron que su detención se produjo por no declarar sus armas de fuego, acción que según dijo no le permitieron las autoridades porque fue detenido desde su arribo al puerto.

The issue we now have is that the D.R. has not returned our dogs to us. We were not allowed to leave anyone in our boat to care for them when we were deported. The D.R. government took custody and we've heard nothing. If they were harmed I will work to ensure D.R. tourism ends.

