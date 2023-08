Magistral presentación de La Novena Sinfonía de Beethoven en el TN; trascendental y significativa para la música y el arte

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Este jueves, se presentó de manera magistral La Novena Sinfonía de Beethoven en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional en una función trascendental y significativa para la música y el arte.

Se trata de un testamento espiritual de Ludwig van Beethoven, el mensaje último que quiso transmitir a la humanidad con su legado musical que abarca desde el Clasicismo hasta los inicios del Romanticismo.

Cuando el reloj marcó las 08:45 de la noche, el gran maestro José Antonio Molina, con su batuta comenzó a dirigir la esperada obra que forma parte de la celebración del 50 aniversario del Teatro Nacional.

Fueron más de 100 voces y estrellas de la ópera nacional e internacional que interpretaron la maravillosa Novena Sinfonía de Beethoven, incluyendo la de la soprano Nathalie Peña Comas, la mezzosoprano Glenmer Pérez; de Finlandia el tenor Tuomas Katajala, y de Austria el barítono Günter Haumer.

La sala estaba llena en toda su capacidad y con el esplendor que caracteriza el Teatro, se presentó una magistral función que, al terminar, dejó a los presentes rebosados de alegría, aplaudiendo y ovacionando por minutos.

Tal como habría dicho el maestro Molina, es literalmente imposible ser testigo de una interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven sin ser positivamente impactado para siempre.

Sobre las magistrales voces en el escenario

Günter Haumer

El barítono austriaco es un reconocido cantante de ópera y recital, solicitado internacionalmente gracias a su versatilidad artística. Ha cantado bajo la batuta de Gustavo Dudamel, Christian Thielemann, Ivor Bolton, Jesús López-Cobos, Fabio Luisi, Andrés Orozco-Estrada, Philippe Herreweghe, Mirga Gražinyte-Tyla y Dan Ettinger.

También es asiduo invitado de importantes salas y festivales como el Wiener Musikverein, Wiener Konzerthaus, Auditorio Nacional de Madrid, Dresdner Philharmonie, Bayreuther Festspiele, Semperoper Dresden, Cité de la musique Paris, Tel Aviv Opera, Osterfestspiele Salzburg, Theater an der Wien, Wiener Festwochen, the Jones Hall for the Performing Arts Texas, Utrecht Alte Musik Festival, Warschauer Philharmonie, el Teatro Mayor Bogotá, Styriarte Graz y la Fundación Juan March.

Tuomas Katajala

El finlandés es uno de los tenores escandinavos más versátiles y buscados, ha logrado notable éxito no solo como cantante de ópera, sino también como cantante de conciertos. Estudió en la Academia Sibelius de Helsinki, así como en Roma y Ámsterdam, y tiene una larga y estrecha relación con la Ópera Nacional de Finlandia en Helsinki y el Festival de Ópera de Savonlinna, donde debutó en el escenario como Tamino en La Flauta Mágica.

El amplio repertorio de conciertos y oratorios de Katajala incluye las obras clave de J.S. Bach, Handel, Mozart, Haydn, Beethoven, Mendelssohn, Bruckner, Mahler y Britten, que ha interpretado en renombradas salas de conciertos y festivales de EE. UU. (Avery Fisher Hall en Nueva York), Francia (Salle Pleyel en París), Alemania (Laeiszhalle de Hamburgo), Portugal (Gulbenkian), Escandinavia, España, Reino Unido (Festival de Glyndebourne) y Japón. Tuomas Katajala ha trabajado con directores como Vladimir Ashkenazy, Kent Nagano, Klaus Mäkelä, Pablo Heras-Casado, Esa-Pekka Salonen, Mikko Franck, Susanna Mälkki, Eivind Gullberg Jensen, Hannu Lintu y Santtu-Matias Rouvali.

Nathalie Peña-Comas

Embajadora Cultural de la República Dominicana, nominada a los Latin Grammy y ganadora de múltiples Premio Soberano a la Cantante Lírica del Año y Artista Clásica Destacada en el Extranjero.

Ha ofrecido conciertos en Austria, Belarús, Ciudad del Vaticano, Colombia, Croacia, Eslovenia, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia, México, Polonia, Portugal, República Dominicana y Rumanía, destacando los prestigiosos escenarios austríacos Sala Dorada del Teatro Musikverein, Sala Mozart del teatro Konzerthaus, MuThteatro de los Niños Cantores de Viena y el Palacio Imperial Hofburg. Ha participado en festivales internacionales de música como Festival Emilia Romagna (Itália), Vienna Festival, Horizonte Landeck-Tirol, Brücken-Festival y Sommerfestival Kittsee (Austria), Festival internacional IMAGO (Eslovenia), Academia Sighisoara (Rumanía), X Festival de Santo Domingo de Fundación Sinfonía, entre otros.

Glenmer Pérez

La mezzo- soprano ha participado como solista con la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección del maestro José Antonio Molina. Ha actuado en conciertos con la Orquesta Sinfónica Juvenil en la zarzuela, como solista en la zarzuela Cecilia Valdez y en la noche lírica dedicada a Sánchez Cestero gracias a la sociedad proarte bajo la batuta del Maestro Carlos Andrés Mejía Zuloaga.

Representó la República Dominicana en la Ciudad de Trujillo Perú, quedando en las 25 mejores voces a nivel mundial

