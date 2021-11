Magin Díaz plantea que plataformas digitales deben pagar impuestos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El economista Magin Díaz, exdirector de Impuestos Internos justificó el pago del anticipo que deben pagar las empresas a la Dirección General de Impuestos Internos, tributo que han mantenido varios gobiernos.

Díaz, quien habló del tema al participar en la entrevista central del programa Encuentro Extra que conduce los sábados por Color Visión, el periodista Cristhian Jiménez, sostuvo que el gobierno de Luis Abinader, por ejemplo, cumplirá dos años y mantiene el cobro del anticipo.

“En países con con alta evasión como el nuestro, pues juega un rol importante de hecho en muchos de los estudios que dieron sustento, consultores internacionales decían que debía mantenerse. Eso juega un rol de estabilizar los ingresos del gobierno, tal vez hay que repensarlo para pequeñas, empresas medianas y en para las micro; pues lo ideal es que se acojan al régimen simplificado que no pagan anticipo, pero yo creo que para las grandes empresas es algo que con lo que vamos a convivir hasta que el gobierno pueda hacer algún tipo de cambio para no llamarle reformarse”, dijo.

Al referirse a la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de postergar una reforma fiscal que impicaría un aumento en los impuestos, Díaz expresó que ciertamente el país atraviesa por una situación difícil por la pandemia del coronavirus.

“Estamos todavía en una pandemia incertidumbre, vamos a tener que convivir varios años con una pandemia a pesar de los buenos indicadores que tenemos y nos hemos recuperado. Pero el mismo gobierno ha dicho aquí el gasto público no es alto, que lo refuerzan los organismos internacionales”.

Aseguró que existen muchas necesidades, las cuales identificó el gobierno identificó en el documento que circuló en los medios de comunicación. “Hay que dar más dinero a la Policía a la Salud, a la infraestructura; hay muchas necesidades que requieren dinero.

El presidente dijo bueno, no lo voy a hacer ahora, , que yo creo que está muy claro, el gobierno está muy comprometido con la estabilidad macroeconómica o se ha puesto la estabilidad como su prioridad y eso significa que va a bajar el gasto entonces para ajustar como lo ha hecho este año este año yo creo que va a pasar muy bien, lo creo que ha sido un buen año en términos macroeconómicos fiscal, pero a partir de en uno o dos años, se va a sentir esa presión de de que más demanda de la población de servicio de salud porque 4% y por qué no le damos dos o le damos dos o tres puntos a salud, por ejemplo la Policía con ese salario que tiene. Hay muchas demandas y tú lo vas a ver, esta semana el presidente de la Junta Central Electoral dijo que tenía un déficit de 700 millones”, indicó.

“El gobierno va a a apostar a sobrevivir sin una reforma. Yo escribí hace varios meses un artículo sobre eso ahora con restricción del gasto, eso significa menos inversión y que la deuda no va a bajar mucho, bajará gradualmente, estaremos rondando el 60% o 65% del Porductto Interno Bruto de deuda consolidada”.

Magin Díaz dijo que la decisión de Luis Abinader de no hacer la reforma fiscal en este momento fue política y que estuvo vinculada a la situación por la que atraviesa el país producto de la pandemia de la Covid-19.

“Yo creo que el equipo técnico del Gobierno ha estado muy claro en que se necesitan más ingresos sobre todo por la cantidad de necesidades que hay. Solo por el hecho de que hay dos partidas que se llevan la mitad del presupuesto intereses y gasto en educación en más de la mitad del presupuesto, en qué margen tiene gobierno para gastar no tiene mucho y si tú quieras de más baja la deuda, pues tú necesitas más recaudación para fortalecer las finanzas. La pandemia que no ha terminado, aunque nos hemos recuperado bien, estamos aprendiendo a vivir con pandemia” dijo.

Recordó que una reforma tiene un costo para un grupo de la población. “Para los ricos no es un problema, porque siempre pueden pagar más. Hace 20 o 30 años no se pensaba en clase media; primero era pequeña y segundo no tenían esa vocación de hablar, de discutir de salir a la calle, y ahora las redes sociales. Pero ahora en Gobierno trato de resolver problema en su propuesta o no vamos a hacer una reforma, pero vamos a compensar 40% más pobre, no al 20% al 30% al 40 % de la población más pobre, sin embargo, las clases medias salió y dijo no a mí tú no me vas a poner más impuestos. Tú me dijiste en la campaña que había un derroche de gasto entonces pandemia, clase media redes sociales, o sea, para un político ya no es lo mismo hacer una reforma y eso es lo que el presidente tiene que haber evaluado”.

Recomendó al presidente Luis Abinader que se siente con los sectores productivos del país para discutir una eventual reforma fiscal, que contemple una revisión de las excensiones fiscales, de que se conozca en detalle las necesidades que tiene el sector empresarial.

“Yo creo que había que hacer un trabajo más tipo pacto fiscal y para ellos había que sentarse a discutirlo. Entonces yo creo que el gobierno tenía que sentarse escuchar más, eso va a tomar dos o tres años porque un gobierno necesita recaudar. Yo creo que ahora la mucha gente contenta, pero en uno o dos años pues eso se va a ver por ejemplo, yo creo que se van a deteriorar unas instituciones porque le van a recortar su presupuesto va a haber demanda del Poder Judiciaal, de la UASD; del Tribunal del de la Junta Central entonces de la Cámara de Cuenta, entonces bueno, el gobierno va a tener que definir prioridades y ver en qué gasta”.

Díaz manifestó que el Gobierno tiene alternativas para recaudar recursos económicos sin tener que disponer de una reforma fiscal, y citó como ejemplo que la aplicación de impuestos a las plataformas digitales, las cuales no tributan.

“Eso es algo que no necesita aprobación y hablamos de plataformas como Netflix, Airbnb la indexación de impuestos, comabatir el fraude. Nosotros avanzamos mucho en ese tema, es un asunto que debe ser discutido con los representantes de esos sectores”, sostuvo

El ex titular de la Dirección General de Impuestos Internos recordó que en esa institución se ha hecho un gran trabajo para lograr el cobro de impuestos.

“Ha habido reformas importantes, por ejemplo, la de los comprobantes fiscales ayudó mucho y ahora lo que seguía eso que se empezó a implementar en mi gestión en la factura electrónica y el nuevo director ha dicho tenemos que ir, no, por ese camino y eso va a ser una gran revolución ahora eso va a tomar años o para eliminar el papel todo va a estar en línea, cuando tú me estás tú comprobante la dejé y lo vas a ver al instante.

Pero la Dirección General de Impuestos Internos siempre tiene que estar haciendo cosas nuevas, tenemos una administración tanto de aduana como de Impuestos Interno, digamos igual o superior a la de la región, o sea, no son administraciones malas; hay tecnología a partir del 2017 la DGII y tiene mucha más información tiene acceso a la cuenta bancaria y eso da información para tú te ayuda a recaudar impuestos sobre la renta para tu hacer cruce de información. Ahora es un sistema complejo que no ayuda a la administración, pero hay que usar la tecnología hay que estar innovando nosotros, por ejemplo, dejamos también la trazabilidad de alcohol y cigarrillos. El uso de la tecnología antes las bebidas tenían un sello, una cosa que venía de hace ya 100 años ahora tecnología, pero también hay que hacer gestión ahí tema. Hay desconocimiento de una parte de los contribuyentes hay que ver muchas aristas es un trabajo difícil y también requiere una acción política de combatir la evasión”, comentó.

Al comentar la evación fiscal y el lavado de activos generados por negocios ilícitos, reveló que las autoridades cuentan con herramientas para detectarlo, como ha ocurrido recientemente. “Ahora la DGII si tiene la información bancaria, eso ayuda, espérate tú no declara impuestos, pero en la cuenta bancaria, moviste mil millones de pesos, eso han haced cuatro o cinco años no era posible, pero ahora sí, antes por ejemplo, había que tener una orden de un juez para tener acceso a cierta información ahora es más automático. Entonces yo creo que se ha avanzado y la DGII tiene más herramientas tiene hasta las redes sociales, estábamos utilizando para ver cuál es el nivel de vida, en el 2012 se hizo una reforma con algunos artículos que ayudan a la reunión, no aumento de patrimonio, no justificado sí no pagas impuestos”.

